"צרחתי מפחד"

מפחיד: ההורים צפו בשודד נכנס לחדר התינוק - בשידור חי | כך זה הסתיים

הורים מצרפת נחרדו לצפות בשידור חי בפורץ בזמן שנכנס לחדר השינה של ילדיהם, בזמן שהם היו בנסיעה | השודד בפנים רעולות לא פגע בתינוק שישן באותה העת באותו החדר, אך כסף רב ותכשיטים נגנבו מהמקום | כך נראה הפורץ בזמן ששהה בחדר הילדים (בעולם) ,

אירוע פריצה חריג תועד בשבוע שעבר בכפר באזור דה-סבר בצרפת, כאשר אם צרפתייה שהתה בנסיעה ברכב והבחינה באמצעות בייבי־פון בפורץ רעול פנים מגיע לחדר ילדיה. האישה, שקיבלה התראה על רעש חריג בחדר הריק של בתה בשעה 18:23, צפתה בבהלה במתרחש. "באותו רגע צרחתי, אני מודה, כשראיתי שמישהו נכנס לחדר של הבת שלי. בשבילי זה היה קשה מאוד", סיפרה.

בזמן שהאם עקבה בטלפון הנייד אחרי הפורץ, היא הורתה לבעלה להתקשר מיד למשטרה. בתיעוד נראה הפורץ, כשהוא חבוש במסכה ואוחז בפנס, מחפש בחדר השינה ובכל חלקי הבית. הוא אף נראה מביט לתוך ארון הבת וברגע זה מבין כי הוא מצולם, מיד לאחר מכן הוא נראה מזיז לצד את המצלמה.

כוחות המשטרה הגיעו במהירות למקום הפריצה, אולם הפורץ הספיק להימלט מהבית לפני הגעתם. הוא נמלט כשהוא נושא עמו תכשיטים וכסף מזומן. למרות תיעוד הווידאו המלא של האירוע, במשטרה מדווחים כי הפורץ טרם אותר ונתפס.

אירוע זה מצטרף לגל פריצות באזור: בכפר הקטן נפרצו שבעה בתים בתוך שלושה חודשים בלבד, כאשר ארבעה מהם היו באותו רובע. במשטרה מייחסים את העלייה החדה באירועים לקרבה לנתיב גישה לכביש מהיר.

על רקע האירוע המצולם, עולה שוב שאלת יעילות המיגון והאכיפה בצרפת: נתוני המשטרה מראים כי שיעור פענוח פריצות לדירות בצרפת הוא נמוך מאוד, כאשר רק 7% מהגניבות שבוצעו במהלך שנת 2023 פוענחו. בנוסף, על אף שמצלמות פנים ובייבי־פונים גורמים לפורצים להימלט במהלך הפריצה, הם אינם מסייעים רבות בפתרון החקירות עצמן.

1
חסרים פרטים. השאירו את התינוקת בבית לבד?? או שהיה שם בייביסיטר שישנה?
יהודי

