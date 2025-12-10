בחופי קפריסין נמשכים היום (רביעי) החיפושים אחר היאכטה הישראלית, שמתברר שיצאה מהמרינה באשקלון, והקשר איתה נותק אתמול לא הרחק מחופי פאפוס. כרגע כוחות רבים מהאוויר ומהים מנסים לאתרם. יתכן שגם תנאי מזג האויר משבשים את המשדר.

על פי דיווח באתר alphanews הקפריסאי, הקפטן הוא סקיפר בעל ניסיון רב, אך ככל שעוברות השעות - גובר החשש לגורל האנשים על הסיפון. לפי הדיווח, אתמול בשעה 15:00 הודיע מרכז החיפוש וההצלה הלאומי של יוון כי היאכטה לא הגיעה לכרתים, וכי מיקומה האחרון שלשום היה כ-65 מיילים ימיים מפאפוס.

לפי ההערכות במדינה על הסירה היו חמישה בני אדם, ולא ארבעה כפי שדווח. הנוסעים הם בני 40, 30 ו-27. לפי מידע שהגיע מישראל, מטרת הטיול הייתה בילוי. מדובר בסירה קטנה יחסית, באורך 11 מטרים וברוחב 3 מטרים.

הרשויות ביוון יצרו קשר גם עם אלו בישראל, מאחר שקיימת אפשרות שכלי השיט ניסה לשוב לישראל, בשל תנאי מזג האוויר הקשים - בחסות הסופה "ביירון" שהגיעה לארץ אחרי שהכתה לפני כן בקפריסין וביוון.

אפשרות אחרת היא שתנאי מזג האוויר עיכבו את היאכטה משמעותית בדרך, וייתכן שהאנשים על היאכטה לא לקחו איתם טלפון לווייני ולכן לא יכולים ליצור קשר.

לפי אתר החדשות היווני "גריק סיטי טיימס", צוותי החילוץ לא איתרו כל ממצאים עד כה - והיאכטה, לפי הדיווחים, גם לא שלחה אותות מצוקה. "זהו מרוץ נגד איתני הטבע - כל שעה חשובה", אמר דובר מטעם רשויות הימאות בקפריסין. הוא קרא לספינות להימנע משיט באזור כל עוד הסערה נמשכת.

הכתב הצבאי איתי בלומנטל דיווח כי גורמים בחיל האוויר אומרים שבשלב הזה חיל האוויר הישראלי לא משתתף בחיפושים אחרי היאכטה הישראלית שאבד איתה הקשר באזור קפריסין - ואין גם הערכות בשלב הזה.

דובר משרד החוץ מסר: "כוחות מישראל, יוון וקפריסין משתפים פעולה בסריקות אחרי היאכטה הישראלית שהקשר עימה נותק. המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ ושגרירויות ישראל בקפריסין ויוון נמצאות בקשר עם המשפחות ופועלות מסביב לשעון בנושא".