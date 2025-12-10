כפי שדיווחנו אמש, אוסטרליה החלה ליישם את האיסור הראשון בעולם על שימוש ברשתות חברתיות למשתמשים מתחת לגיל 16. החל מיום רביעי נדרשו עשר פלטפורמות מרכזיות, בהן טיקטוק, פייסבוק ואינסטגרם, לחסום או למחוק כמיליון חשבונות של משתמשים צעירים, או לעמוד בפני קנסות כבדים.

הצעד הדרמטי, שהונחת על דור שגדל אל תוך הרשתות החברתיות, עורר תגובות של עצב, חוסר אמון ואפילו זעם ברחבי הרשת. שעות ספורות לפני כניסת החוק לתוקף, החלו להופיע בטיקטוק, אינסטגרם ורדיט גל של הודעות פרידה אחרונות מצד בני נוער ומבוגרים כאחד.

"אתגעגע אליכם מאוד ובמיוחד לתוכן המצחיק", כתב משתמש טיקטוק לעוקביו, לפי דיווח שהובא ב'רויטרס'. "נתראה בעוד כמה שנים, אבל אני לא יודע אם החשבון שלי עדיין יהיה פה". משתמש אחר ברדיט, נער אוטיסט בן 13, הביע את תחושת הייאוש שלו: "רשימת ההשמעה שלי של 1,400+ שירים ביוטיוב תימחק וגם רדיט, יש לי אפס חברים... אהיה לגמרי לבד לשלוש השנים הבאות עד שאהיה בן 16". חלק מהמשתמשים אף נשארו מחוברים עד חצות ביום שלישי, בפרסום קטעי ספירה לאחור.

החוק הפתיע גם מבוגרים רבים המשתמשים ברשתות, כמו ג'וש פרטינגטון, יוצר מערכוני קומדיה בן 29 ממלבורן, המפעיל חשבון עם למעלה מ-75,000 עוקבים בטיקטוק: "אתגעגע אליכם, חברים", כתב בפוסט פרידה.

במקביל לכניסת החוק לתוקף, החלו הפלטפורמות בפעולות אכיפה נרחבות. הממשלה מסרה כי בטיקטוק לבדה כבר הושבתו כ-200,000 חשבונות, וכי "מאות אלפים" נוספים צפויים להיחסם בימים הקרובים. משתמשים רבים קראו לעוקביהם לעבור לפלטפורמות חלופיות שאינן מכוסות עדיין על ידי החוק.

המתבגרים הפורשים לא חסכו ביקורת מראש הממשלה אנתוני אלבניז, שמאז יום שלישי איבד 6,000 עוקבים בחשבונות הטיקטוק והאינסטגרם שלו. "רק חכה עד שנוכל להצביע", הגיב לו אדם אחד בחשבון הטיקטוק. עם זאת, לא כל המתבגרים התנגדו למהלך. "אני לא אשקר", אמר משתמש טיקטוק אחד, "האיסור על רשתות חברתיות הוא כנראה לטובתנו. כל מה שאנחנו עושים זה לשבת מאחורי מסך שעות".