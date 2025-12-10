הפרלמנט הברזילאי ירד אמש (שלישי) לכאוס מוחלט, לאחר שמחוקקים שמרנים המשיכו לקדם הצעת חוק שנויה במחלוקת שמטרתה לצמצם את עונש המאסר של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו.

הדיון הסוער הוביל לתגרות בין המחוקקים ולשיבושים בהליך, כשהמשטרה נאלצה להתערב כדי להשליט סדר.

​הצעת החוק המקודמת על ידי בעלי בריתו של בולסונרו בקונגרס כוללת שינוי מהותי של חוקי הענישה לעבירות הקשורות לניסיון הפיכה.

בנוסף לקיצוץ משמעותי בעונשו של בולסונרו, החוק יביא לשחרור של עשרות מתומכיו אשר הורשעו בגין הפריצה האלימה לבנייני הממשלה בברזיליה בינואר 2023. אחד מיוזמי המהלך מסר כי אם החוק יאושר, עונשו של הנשיא לשעבר יצומצם לכשנתיים וארבעה חודשי מאסר.

​בולסונרו החל לרצות בנובמבר עונש מאסר של 27 שנים, לאחר שהורשע בתכנון הפיכה בעקבות הפסדו בבחירות 2022. הרשעתו בספטמבר התבססה על קביעת שופטי בית המשפט העליון כי הציע הפיכה למפקדי הצבא והיה מודע למזימה להתנקש בחיי יריבו, לואיז אינסיו לולה דה סילבה. מספר דמויות צבאיות בכירות, בהן שרי הגנה וראש מודיעין לשעבר, הורשעו אף הם במסגרת החקירה.

​במהלך הדיון המתוח, מחוקק השמאל גלאובר בראגה ניסה לשבש את ההליכים, ובשלב מסוים אף תפס לזמן קצר את כיסא היו"ר, במחאה על מה שכינה "מתקפת הפיכה". בראגה, שאמור היה לעמוד בעצמו להצבעה על הדחתו בגין עימות קודם, הוצא בכוח על ידי המשטרה מן האולם בתוך התגרה. השידור הטלוויזיוני נקטע ועיתונאים הורחקו, מהלך שגונה על ידי גופי עיתונאים כצנזורה. בראגה הצהיר מאוחר יותר כי לא יסכים לחנינה לקושרי ההפיכה.

​עד לשעות הלילה המאוחרות של יום שלישי, החוק לקיצור עונשו של בולסונרו, הדורש אישור גם בבית המחוקקים השני, טרם עבר.

​ברקע המאמץ לחקיקה, צוות עורכי הדין של בולסונרו הגיש לבית המשפט בקשה רשמית לשחררו ממאסר לצורך ניתוח. הבקשה, החוזרת על דרישה קודמת לאפשר לו לרצות את עונשו במעצר בית מסיבות רפואיות, מגיעה לאחר שהנשיא לשעבר אושפז בטיפול נמרץ מוקדם יותר השנה בעקבות ניתוח מעי, והוא נושא גם צלקות מאירוע דקירה ב-2018.

​גורלו של בולסונרו, הימני שהפסיד בקושי ללולה דה סילבה השמאלני, נותר נושא מפלג בברזיל, כאשר בעלי בריתו ממשיכים לחקור כל דרך אפשרית לזכות אותו. מפלגתו הליברלית היא עדיין הגדולה ביותר בקונגרס, שם המפלגות השמרניות מחזיקות ברוב מול הסיעות האוהדות לנשיא המכהן.