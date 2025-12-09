רגע מפתיע שהתרחש השבוע ב"דליאן סונסיה עולם האוקיינוס" בסין הפך לוויראלי ברשתות החברתיות. בתיעוד הדרמטי נצפה לוויתן לבן (בלוגה), מכבה סיגריה דולקת של אדם שהתעקש לעשן בשטח האקווריום.

האיש, שנשא תיק לבן, נראה מדליק סיגריה כשהוא עומד עם גבו לבריכה, אף על פי שהיה זה אזור אסור לעישון. על פי הדיווחים, האיש התעלם מאזהרות אנשי הצוות והמשיך לעשן.

כשאחת מאנשי הצוות מיהר לעברו כדי לעצור אותו, התרחש הבלתי צפוי: הלוויתן הלבן ששהה בקרבת מקום קפץ פתאום, והתיז זרם מים ישיר שהצליח לכבות את הסיגריה הדלוקה.

משתמשי רשתות חברתיות הגיבו בהתלהבות רבה לתיזמון המושלם של הלוויתן, וכינו את האירוע "הדרך המגניבה ביותר האפשרית" לכבות סיגריה. יש לציין כי לוויתני הבלוגה ידועים באינטליגנציה הגבוהה שלהם ובתקשורת המגוונת שלהם, הכוללת קליקים ושריקות.

אולם, מתברר כי מאחורי התיעוד המדהים מסתתרת תוכנית מתוסרטת: האירוע כולו היה מבוים ונערך כחזרה עבור סרטון קידום והגברת מודעות בנושא בטיחות אש.

בירור עם האקווריום אישר כי הסרטון הוויראלי הוא למעשה מבחן לקמפיין הסברה, וכי כל המשתתפים בצילומים היו למעשה אנשי צוות, במסגרת מאמץ למנוע עישון ולשמור על כללי בטיחות.