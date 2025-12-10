לא תקבל פרס נובל לשלום: מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה נעלמה

תעלומה אפפה הלילה את עיר הבירה הנורווגית, לאחר שהתברר כי זוכת פרס נובל לשלום, מנהיגת האופוזיציה מוונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו (58), לא תופיע לקבלת הפרס בטקס הממלכתי הצפוי להתקיים היום (ד'). מצ'אדו, שזכתה בפרס היוקרתי על מאבקה הבלתי נלאה למען דמוקרטיה בארצה, נעלמה באופן מסתורי, ומנהל המכון הנורווגי לפרס נובל הודה בהלם כי מיקומה הנוכחי אינו ידוע.

הדרמה החלה יום קודם לכן, כאשר מסיבת העיתונאים המסורתית שתוכננה למצ'אדו בוטלה ערב הטקס, לאחר עיכוב של כמה שעות. מצ'אדו, שזכתה לתואר "אישה הממשיכה להבעיר את להבת הדמוקרטיה בתוך חשכה גוברת", הייתה אמורה להגיע לאוסלו על מנת לקבל את הפרס שזיכה אותה בהכרה בינלאומית.

עם זאת, חששות כבדים לביטחונה עלו כבר בשלבים מוקדמים, שכן המכון הנורווגי הצהיר במייל כי מצ'אדו "בעצמה ציינה בראיונות עד כמה מאתגר יהיה המסע לאוסלו". הבוקר התבדו כל התקוות כאשר מנהל המכון, קריסטיאן ברג הרפוויקן, אישר כי מצ'אדו "למרבה הצער אינה נמצאת בנורווגיה ולא תעמוד על הבמה". כשנשאל על מיקומה, השיב המנהל בקצרה ומבלי להרחיב: "אני לא יודע".

מצ'אדו חיה בהיחבא ונראתה בפומבי לאחרונה לפני כ-11 חודשים, ב-9 בינואר. זוכת הפרס נאבקת מול דיכוי מתמשך מצד ממשלתו של הנשיא ניקולס מדורו, שמנעה ממנה להתמודד בבחירות לנשיאות. היא הייתה אמורה לקבל את הפרס למרות איסור נסיעה שאושר על ידי הרשויות בוונצואלה לפני עשור, ולאחר יותר משנה שבה שהתה במסתור.

דובר מצ'אדו לא הגיב לשאלות בנוגע למיקומה או להשתתפותה המתוכננת בטקס. הרקע הפוליטי האלים, שכלל מעצרים, הפרות זכויות אדם ופסילות מועמדים, מעצים את החשש כי היעלמותה קשורה ישירות למאבקה הנועז לדמוקרטיה. כעת, כשכיסאה בטקס נותר ריק, הקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה אחר גורלה של מי שנאבקה להפיח חיים בדמוקרטיה הדרום אמריקאית.