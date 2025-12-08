כיכר השבת
קרינה או מוטציה? הפתרון המפתיע לתעלומת הכלבים הכחולים בצ'רנוביל 

תמונות שהראו מספר כלבים עם פרווה כחולה בוהקת מסתובבים באזור הכור בצ’רנוביל הובילו לתיאוריות רבות ברשת | יועץ מדעי בארגון המטפל בכלבים נטושים באזור, טען שהסברות הללו רחוקות מהאמת (בעולם)

הכלבים הכחולים שהעלו תאוריות שונות בעולם (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תמונות שצולמו בתחילת השנה הראו מספר כלבים עם פרווה כחולה בוהקת מסתובבים באזור הכור שהתפוצץ בצ’רנוביל שבאוקראינה. המראה יוצא הדופן הוביל לתיאוריות רבות ברשת, כולל השערות על קרינה או מוטציות.

אל מול כל הספקולציות, יועץ מדעי בארגון המטפל בכלבים נטושים באזור טען שההסבר פשוט הרבה יותר.

“הצבע הכחול ככל הנראה הגיע משירותים ניידים שהופלו, והכלבים התגלגלו בהם – כפי שכלבים נוהגים לעשות,” ציין טימותי מוסו מאוניברסיטת דרום קרוליינה, בדף הפייסבוק של Dogs of Chernobyl.

לדבריו, הצבע הכחול הוא פשוט סימן להתנהגות לא היגיינית של הכלבים. “כידוע לכל בעלי כלבים, רוב הכלבים יאכלו כמעט כל דבר", הבהיר מוסו. הוא הדגיש שהפרווה הכחולה אינה משקפת שום סוג של מוטציה או התאמה אבולוציונית לקרינה.

הרבה מהכלבים נותרו מאחור לאחר פיצוץ הכור הגרעיני בצ’רנוביל, כאשר יותר מ‑120,000 תושבים נצטוו לעזוב את המקום באופן מיידי. לפי ארגון CFF, תושבים אלו לא הורשו לקחת איתם את חיות המחמד שלהם, שנותרו נטושות במרחב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
