תמונות שצולמו בתחילת השנה הראו מספר כלבים עם פרווה כחולה בוהקת מסתובבים באזור הכור שהתפוצץ בצ’רנוביל שבאוקראינה. המראה יוצא הדופן הוביל לתיאוריות רבות ברשת, כולל השערות על קרינה או מוטציות.

אל מול כל הספקולציות, יועץ מדעי בארגון המטפל בכלבים נטושים באזור טען שההסבר פשוט הרבה יותר.

“הצבע הכחול ככל הנראה הגיע משירותים ניידים שהופלו, והכלבים התגלגלו בהם – כפי שכלבים נוהגים לעשות,” ציין טימותי מוסו מאוניברסיטת דרום קרוליינה, בדף הפייסבוק של Dogs of Chernobyl.

לדבריו, הצבע הכחול הוא פשוט סימן להתנהגות לא היגיינית של הכלבים. “כידוע לכל בעלי כלבים, רוב הכלבים יאכלו כמעט כל דבר", הבהיר מוסו. הוא הדגיש שהפרווה הכחולה אינה משקפת שום סוג של מוטציה או התאמה אבולוציונית לקרינה.

הרבה מהכלבים נותרו מאחור לאחר פיצוץ הכור הגרעיני בצ’רנוביל, כאשר יותר מ‑120,000 תושבים נצטוו לעזוב את המקום באופן מיידי. לפי ארגון CFF, תושבים אלו לא הורשו לקחת איתם את חיות המחמד שלהם, שנותרו נטושות במרחב.