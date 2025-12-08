כיכר השבת
נכנסו לתוך הרכב

התמונות שפורסמו בשכונה החרדית אחרי ניסיון החטיפה האכזרי: "ראיתם?"

שני נערים אפרו אמריקנים חשודים בניסיון חטיפת רכב אלים בשכונת קראון הייטס בברוקלין. ארגון ה'שמירה' המקומי פרסם תמונות שלהם והמשטרה מנהלת חקירה נרחבת (חרדים בעולם)

משטרת ניו יורק (צילום: shutterstock)

בשכונת קראון הייטס בברוקלין מחפשים אחרי שני נערים אפרו אמריקנים, החשודים בניסיון חטיפת רכב אלים וחמור במיוחד בימים האחרונים. ארגון ה'שמירה' המקומי פרסם את תמונת החשודים.

האירוע התרחש במוצאי שבת לפני מעט יותר משבוע. לפי הדיווח ב-COLlive, זה קרה בסביבות השעה 21:15, בצומת הרחובות מונטגומרי וברוקלין שבלב השכונה, בה מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד.

שני הנערים האפרו אמריקנים פרצו לפתע לתוך רכב של תושב יהודי שישב בתוכו, ותקפו אותו באלימות קשה.

לפי העדויות, שני החשודים פתחו את דלת הרכב, קפצו פנימה ודרשו מהקורבן כסף. כשזה ניסה להתנגד, הם היכו אותו באגרופים ובבעיטות, וגרמו לו חבלות ניכרות.

במשטרה מעריכים כי מטרתם הייתה לבצע חטיפת רכב בכוח, אך התוכנית סוכלה בעקבות התנגדות הקורבן ומעבר של עוברי אורח במקום שהתערבו בתקרית.

תמונת החשודים שפורסמה (צילום: שמירה קראון הייטס)

התוקפים בסופו של דבר נמלטו מהזירה. למקום הוזעקו בתוך זמן קצר מתנדבי ארגון ה'שמירה' המקומי. אלו החלו בסריקות נרחבות בשכונה תוך תיאום עם כוחות המשטרה כדי לאתר את שני החשודים.

ב'שמירה' פרסמו כאמור גם תמונות של החשודים. הם העבירו לידי החוקרים גם תיעודי וידאו שתיעדו את הרגעים האלימים.

בשכונת קראון הייטס, המהווה מרכז קהילתי יהודי גדול וברובו חרדי, הביעו תושבים דאגה מהסלמה בפשיעה האלימה, ובפרט מאירועים שבהם מותקפים יהודים בידי כנופיות צעירים.

האירוע הקשה מצטרף לאירועים נוספים דומים שארעו לאחרונה. תושבים נקראו לשים לב לסביבתם ולדווח לכוחות החירום בעת התרחשות אירוע חמור.

1
אח"כ הם יתלוננו על גזענות ואפליה נגדם...
טודרוס נעוולער

