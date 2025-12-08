גניבת הטלפון - באמצע הסלפי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
הזיה
המצלמה תיעדה: תייר ביצע סלפי בטיול בלונדון - והטלפון נגנב תוך כדי הצילום | צפו
תיעוד שפורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות חורך את הרשת | בתיעוד נראה צעיר מניו זילנד שהגיע נרגש לראשונה ללונדון | הוא החל לצלם את עצמו בלייב בסלולארי שלו ו- הופ.. גנב חטף לו את הנייד - ונעלם | חלק מהגולשים הגיבו י זו פרצופה האמתי של לונדון העמוסה במהגרים מוסלמים | "ברוך הבא ללונדון האמיתית" כתבו לו | צפו בתיעוד (בעולם)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.
האם הכתבה עניינה אותך?
כן (84%)
לא (16%)
0 תגובות