הזיה המצלמה תיעדה: תייר ביצע סלפי בטיול בלונדון - והטלפון נגנב תוך כדי הצילום | צפו תיעוד שפורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות חורך את הרשת | בתיעוד נראה צעיר מניו זילנד שהגיע נרגש לראשונה ללונדון | הוא החל לצלם את עצמו בלייב בסלולארי שלו ו- הופ.. גנב חטף לו את הנייד - ונעלם | חלק מהגולשים הגיבו י זו פרצופה האמתי של לונדון העמוסה במהגרים מוסלמים | "ברוך הבא ללונדון האמיתית" כתבו לו | צפו בתיעוד (בעולם)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 14:29