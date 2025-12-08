העימותים המחודשים בין תאילנד לקמבודיה על רקע סכסוך הגבול ארוך השנים הסלימו הבוקר, (שני) כאשר תאילנד הודיעה כי פתחה בתקיפות אוויריות לעבר מטרות קמבודיות. הלחימה התחדשה במספר מוקדים לאורך הגבול המשותף, כאשר שתי המדינות ממהרות להאשים זו את זו בהפרת הפסקת אש קודמת שתיווך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

על פי הצבא התאילנדי, לפחות חייל תאילנדי אחד נהרג ושמונה נפצעו בקרבות, שהתעצמו בסביבות השעה 05:00 בבוקר (שעון מקומי).

בתגובה, קרא הצבא לסיוע אווירי כדי לפגוע ביעדים צבאיים של קמבודיה. חיל האוויר התאילנדי הצדיק את הפעלת הכוח האווירי בטענה כי קמבודיה גייסה נשק כבד ומיקמה מחדש יחידות לחימה, צעדים שדרשו פעולת הרתעה "כדי להפחית את היכולות הצבאיות של קמבודיה".

מנגד, משרד ההגנה הקמבודי מסר כי הצבא התאילנדי הוא זה שפתח בהתקפות עם שחר בשני מוקדים, וזאת לאחר ימים של פרובוקציות. קמבודיה טוענת כי כוחותיה טרם הגיבו לתקיפות התאילנדיות, אך שלושה אזרחים קמבודים כבר נפצעו קשה בלחימה.

מנהיגה הוותיק והמשפיע של קמבודיה לשעבר, הון סן, יצא בהצהרה חריגה וכינה את הצבא התאילנדי "תוקפנים". הוא קרא לכוחות קמבודיה לגלות איפוק, אך הזהיר כי "הקו האדום לתגובה כבר נקבע", מבלי לפרט מה המשמעות של קו זה.

ברקע הסלמה זו, החלו פעולות פינוי נרחבות של אזרחים משני צידי הגבול. בתאילנד, יותר מ-385,000 אזרחים עוברים פינוי מארבעה מחוזות גבול, כאשר למעלה מ-35,000 כבר שוכנו במקלטים זמניים. גם מעבר לגבול בקמבודיה מדווחים על פינוי אזרחים נרחב, כולל למעלה מ-1,100 משפחות שפונו ממחוז אודאר מיאנצ'י.

הסכסוך הנוכחי הוא ההסלמה החמורה ביותר מאז חודש יולי האחרון, אז התנהל סבב לחימה שנמשך חמישה ימים וגבה את חייהם של 48 בני אדם, והביא לעקירה זמנית של כ-300,000 איש. המתח החל לעלות שוב במאי האחרון לאחר הריגת חייל קמבודי, והמשיך להסלים, כאשר בחודש שעבר אף השעתה תאילנד את הפסקת האש הקודמת בעקבות פיצוץ מוקש שפצע חייל.

יצוין כי מדובר באחת מ"שבע (או שמונה) המלחמות", עליהן טוען טראמפ שהביא לשלום ביוזמתו.