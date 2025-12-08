כיכר השבת
"איזה כפוי טובה!"

טראמפ חנן את איש הקונגרס הדמוקרטי - וזעם עליו אחרי ימים | זו הסיבה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ זעם הלילה על חבר הקונגרס הדמוקרטי הנרי קואלר, ימים ספורים לאחר שחנן אותו בחנינה נשיאותית, על האשמות עליהן יכול היה להיכנס לכלא ל-15 שנה | טראמפ אמר על חבר הקונגרס כי הוא "כפוי טובה" (בעולם) 

חבר הקונגרס הדמוקרטי (צילום מסך)

נשיא ארה"ב לשעבר, , מתח הלילה (שני) ביקורת חריפה על חבר הקונגרס הנרי קואלר מטקסס, שהחליט להתמודד שוב מטעם המפלגה הדמוקרטית, זאת על אף שטראמפ חנן אותו ואת אשתו מאישומי שוחד וקנוניה פדרליים. טראמפ רמז כי ציפה שהחנינה תשמש לטובת המפלגה הרפובליקנית.

בפלטפורמה שלו, טראמפ האשים את חבר הקונגרס בכך שהוא ממשיך לעבוד עם "אותו שמאל רדיקלי" שהגישה את האישומים מלכתחילה. טראמפ סיכם את כעסו בהתייחסות אישית:

"חוסר נאמנות כזה, משהו שבוחרי טקסס, והבנות של הנרי, לא יאהבו. נו טוב, בפעם הבאה, לא יהיה עוד מר נחמד!"

טראמפ הסביר בעבר כי העניק את החנינה כדי לעצור תביעה "מופעלת כנשק" שהוגשה נגד קואלר, שהיה מבקר בולט של מדיניות ההגירה של ממשל ביידן.

בתגובה לדברים, קואלר שהתראיין לאחר פרסום דברי טראמפ, הגדיר עצמו כדמוקרט שמרן המבקש שטח משותף עם הממשל. הוא אמר כי הוא "אמריקאי, טקסני ודמוקרט, בסדר הזה", והדגיש כי הוא מאמין ש"כל מי שמציב מפלגה לפני המדינה שלו פוגע במדינה שלו".

קואלר, שהכחיש את האישומים המקוריים, טען כי הרשויות הפדרליות ניסו לפתות אותו ב"מבצע עוקץ" שנכשל. על אף החנינה, חבר הקונגרס עדיין ניצב בפני חקירה מטעם ועדת האתיקה של בית הנבחרים.

בשבוע שעבר, לאחר פרסום החנינה על ידי הנשיא, כתב חבר הקונגרס הדמוקרטי מכתב תודה לנשיא:

"אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על מנהיגותו האדירה ועל כך שלקח מזמנו לבחון את העובדות. אני מודה לא-ל על שעמד לצידי ומשפחתי בתקופה קשה זו. החלטה זו מטהרת את האווירה ומאפשרת לנו להתקדם למען דרום טקסס. החנינה הזו נותנת לנו התחלה חדשה. הרעש נעלם. העבודה נשארה. ואני מתכוון לפגוש אותה בראש מורם. תודה לך אדוני הנשיא, א-לוהים יברך אותך, וא-לוהים יברך את ארצות הברית של אמריקה."

לאחר פרסום החנינה, אמר חבר הקונגרס כי הוא היה "מופתע מאוד" מהחנינה הנשיאותית, ואף אמר כי הוא לא ידע על כך עד שבן משפחה הראה לו את הפוסט של הנשיא ברשת החברתית שלו.

