120 מיליון יורו

"הרייך הרביעי": אילון מאסק בתגובה קיצונית לאחר שחטף קנס מהאיחוד האירופי

איל ההון אילון מאסק שיתף תגובה קיצונית, לאחר שהאיחוד האירופי הטיל קנס של 120 מיליון יורו על הרשת החברתית טוויטר שבבעלותו | הקנס ניתן בשל שלוש הפרות שונות של דרישות השקיפות, כולל שימוש ב‑“וי כחול” למטרות מסחריות ללא אימות זהות משמעותי (בעולם)

התמונה שאילון מאסק שיתף (צילום מסך מתוך חשבון הטוויטר של אילון מאסק)

איל ההון אילון מאסק שיתף תגובה קיצונית, לאחר שרגולטורים של האיחוד האירופי הטילו בשבוע שעבר קנס של 120 מיליון יורו על הרשת החברתית טוויטר שבבעלותו, בגין הפרות של תקנות הדיגיטל של האיחוד האירופי.

התגובה הציגה תמונה של דגל המפלגה הנאצית משולב בתמונה של דגל האיחוד האירופי, בתוספת הכיתוב: "הרייך הרביעי". מאסק שיתף את התמונה וכתב, "פחות או יותר".

הפוסט שאילון מאסק שיתף (צילום מסך מתוך חשבונו הרשמי של מאסק בטוויטר)

הקנס יוצא הדופן היווה החלטה ראשונה מסוגה מאז שהחוק נכנס לתוקף, שמחייב פלטפורמות לנקוט צעדים להגנה על משתמשים אירופים ולסלק תוכן או מוצרים מזיקים ובלתי חוקיים, תוך איום בקנסות משמעותיים.

האיחוד האירופי ציין שהקנס ניתן בשל שלוש הפרות שונות של דרישות השקיפות, כולל שימוש ב‑“וי כחול” למטרות מסחריות ללא אימות זהות משמעותי, חוסר שקיפות במאגר המודעות והצבת חסמים מיותרים בפני חוקרים הנדרשים לגשת לנתוני פלטפורמה ציבוריים.

בארצות הברית התגובות היו חריפות: שר החוץ מארקו רוביו כתב כי הקנס מהווה התקפה על הציבור האמריקאי. סגן הנשיא ג'יי די ואנס האשים את האיחוד בכך שהוא מנסה להעניש את X על אי־ציות לצנזורה. עם זאת, דובר הוועדה האירופית הבהיר כי ההחלטות מבוססות על תהליך דמוקרטי, ואינן מכוונות נגד חברות מסוימות או מדינות מסוימות.

