התמונה שאילון מאסק שיתף ( צילום מסך מתוך חשבון הטוויטר של אילון מאסק )

איל ההון אילון מאסק שיתף תגובה קיצונית, לאחר שרגולטורים של האיחוד האירופי הטילו בשבוע שעבר קנס של 120 מיליון יורו על הרשת החברתית טוויטר שבבעלותו, בגין הפרות של תקנות הדיגיטל של האיחוד האירופי.

התגובה הציגה תמונה של דגל המפלגה הנאצית משולב בתמונה של דגל האיחוד האירופי, בתוספת הכיתוב: "הרייך הרביעי". מאסק שיתף את התמונה וכתב, "פחות או יותר".

הפוסט שאילון מאסק שיתף ( צילום מסך מתוך חשבונו הרשמי של מאסק בטוויטר )