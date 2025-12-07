כיכר השבת
דרמטי: קבוצת חיילים השתלטה על בניין הטלוויזיה והכריזה על הפיכה | צפו

קבוצת חיילים הופיעה בשידור חי בטלוויזיה הממלכתית של בנין, והכריזה על הדחת הנשיא, על השעיית כל המוסדות והטלת סגר מיידי על גבולות המדינה | ניסיון ההפיכה נכשל בתוך זמן קצר (בעולם)

ההשתלטות על הטלוויזיה הממלכתית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

במדינת בנין שבמערב אפריקה, נכשל מוקדם יותר היום (ראשון) ניסיון הפיכה צבאי על ידי קבוצה קטנה של חיילים.

מדובר בקבוצה של לפחות שמונה חיילים, שהופיעה בשידור חי בטלוויזיה הממלכתית והכריזה על הדחת הנשיא פטריס טאלון, על השעיית כל המוסדות והטלת סגר מיידי על גבולות המדינה.

הקבוצה, שכינתה את עצמה "הוועדה הצבאית להתחדשות", הודיעה כי היא שואפת להעניק לאזרחים תקווה ל'עידן חדש' שבו ישרור צדק ואחווה.

שר החוץ אולושג'ן אדז'די בקארי ציין כי הפורעים שלטו רק בתחנת הטלוויזיה, והשידור הופסק למשך מספר דקות. במקביל דווחו מספר אירועי ירי באזור, אך רוב העיר, כולל נמל התעופה, נשארה תחת שליטה.

שר הפנים אלסאן סיידו מסר כי "קבוצה קטנה של חיילים ניסתה להקים שלטון צבאי ולהפר את יציבות המדינה והמוסדות שלה, אך הצבא והפיקוד הצליחו לשוב ולשלוט במצב".

קהילת המדינות של מערב אפריקה (ECOWAS) והאיחוד האפריקאי גינו את ניסיון ההפיכה, והביעו תמיכה במאמצי הממשלה לשחזר סדר חוקתי וחיזוק מוסדות דמוקרטיים.

האירוע מצטרף למגמת ניסיונות הפיכה במדינות מערב אפריקה בשנים האחרונות, כולל גינאה-ביסאו, גבון, ניז'ר, בורקינה פאסו ומאלי, שבהן הצבא לקח את מושכות השלטון והדיח מנהיגים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

