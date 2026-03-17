הפזורה האיראנית בבריטניה ובסידני שבאוסטרליה הצליחה בימים האחרונים להפוך את דמותו של מוג'תבא ח'אמנהאי, בנו של המנהיג העליון והיורש המיועד, למושא ללעג חסר תקדים.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, נראים מפגינים נושאים דמויות קרטון של ח'אמנהאי הבן בסיטואציות הומוריסטיות.

הגולשים ברשתות לא נותרו אדישים ליצירתיות של המוחים. חלק מהתגובות לעגו למנהיג החדש עם משפטים כמו "סוף סוף, לכל אחד יכול להיות מנהיג עליון משלו!" או "מי מהם הוא מוג'תבא האמיתי?".

גולש אמריקאי הציע גרסה משלו לאיך טראמפ היה מגיב לסיטואציה: "ח'אמנהאי, הבחור המת. אנחנו אוהבים את הבחור המת. אף אחד לא מייצר בחורים מתים טוב יותר מאיתנו" וגם "טוב, אני רואה שלפחות את הראש שלו הם הצליחו למצוא!"

התיעודים כללו פרטים מגחיכים כמו דמות של עכברוש קטן המונח על ראשו של המנהיג מקרטון, ואפילו שילוב של "מגשי קוטלט" – רמז לעגני המוכר במחאה האיראנית.