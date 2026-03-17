נתניהו מאשר אמש (שני) את חיסול בכירי המשטר ( צילום: לשכת ראש הממשלה )

מה שהחל כאירוע שנתי מסורתי של הפגנת כוח ביום שישי האחרון של הרמדאן, הפך השנה למפגן של יוהרה מסוכנת תחת שמיים רוחשים בכלי טיס עוינים.

למרות המלחמה המתמשכת והתקיפות הישירות על אדמת איראן, החליטו בכירי המשטר, בהם הנשיא מסעוד פזשכיאן, שר החוץ עבאס אראקצ'י ובכירים נוספים כמו עלי לאריג'אני, לצאת אל הרחובות ולצעוד בקרב ההמונים. נוכחותם בלב צמרת הפיקוד והשיטור, כולל ראש המשטרה אחמד-רזא רדן, נתפסה כניסיון להפגין חסינות, אך בפועל הם חשפו את עצמם ואת האזרחים שסביבם לסכנה מיידית.

מוחמד אסלאמי המכהן כראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן ( צילום: רשתות ערביות )

המחיר של אותה יציאה מהמסתור לא איחר לבוא. במהלך הצעדה נשמעו פיצוצים עזים במוקדי הכינוס בטהרן, כולל בכיכר פרדוסי ובסמוך למסלול הצעדה, שם דווח על הרוגים ופצועים. ישראל אף הזהירה מראש על כוונתה לתקוף אזורים ספציפיים בנתיב הצעדה וקראה לאזרחים להתפנות, מה שמחזק את הטענה כי הבכירים בחרו להשתמש בציבור כמגן אנושי.

עלי לאריג'אני מתרברב - כדרכו ( צילום: מסך )

ביממה האחרונה זורמים דיווחים על "הישגים סיכוליים משמעותיים" מצד ישראל. גורמים ישראלים אישרו כי עלי לאריג'אני, אחת הדמויות החזקות ביותר במשטר, היה בין היעדים שהותקפו, ובישראל בוחנים האם אכן חוסל. לצדו, דווח כי מפקד הבסיג' באיראן חוסל בתקיפת טילים יחד עם שורת בכירים בצמרת הפיקוד.

אחמד רזא רדאן, מפקד כוחות אכיפת החוק של הרפובליקה האסלאמית של איראן ( צילום: רשתות ערביות )

הרמטכ"ל הישראלי רמז כי צה"ל מנצל הזדמנויות מבצעיות כדי לפגוע בגורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר, גם כאשר אלו מנסים להסתתר בלב אוכלוסייה אזרחית.

נשיא איראן מצטנע - כדרכו ( צילום: רשתות ערביות )

השמועות על חיסולים נוספים ממשיכות לזרום, כאשר גם בכירים בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ששהו באיראן היוו מטרה לתקיפות. נראה כי הבחירה לצאת אל השמש ביום שבו השמיים זרועים בטכנולוגיה המתוחכמת ביותר של ישראל וארה"ב הייתה טעות קולוסאלית.