בשעה 18:55 אמש (שני) הרעידו פיצוצים עזים את העיר שיראז שבדרום איראן. על פי הדיווחים, בסיס "ת'אראללה" של כוחות הבסיג' ומשמרות המהפכה (IRGC), הממוקם בסמוך לצומת מועלם, הותקף בשני גלים של טילים מדויקים.

בגל הראשון פגעו בבסיס ארבעה טילים ועשר דקות לאחר מכן שוגרו שלושה טילים נוספים – טקטיקה שנועדה ככל הנראה לפגוע גם בכוחות החירום והחילוץ שהוזעקו לזירה.

היעד המרכזי של התקיפה היה ע'לאם רצ'א סלימאני תת-אלוף ששימש כמפקד כוחות הבסיג'. סלימאני לא היה רק קצין צבאי, אלא דמות מפתח במערכת הכוח המקומית. לצדו ככל-הנראה חוסלה גם צמרת הפיקוד.

סלימאני היה מעורב באופן ישיר בדיכוי אלים של מחאות אזרחיות ובשמירה על יציבות משטר האייתוללות בדרום המדינה. חיסולו נתפס כפעולה מכוונת להחלשת רשת הדיכוי המקומית במוקד מחוזי אסטרטגי.

דובר צה"ל אישר כי "חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף אתמול (ב׳) באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג' לאורך שש השנים האחרונות. כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

"במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג' בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

"חיסולו של סלימאני מתווסף לעשרות מפקדים בכירים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה הביטחוניים של המשטר".

החיסול בשיראז אינו אירוע מבודד. הוא התרחש כחלק מגל תקיפות רחב היקף של צה"ל נגד תשתיות ה-IRGC ברחבי איראן, כולל בטהרן ובמוקדים צבאיים נוספים. בטהרן לבדה דווח על לפחות עשרה הרוגים בתקיפות על מחסומים ותשתיות ביטחוניות. בעוד שבאיראן מאשימים את המוסד וגורמי אופוזיציה בביצוע "פעולות טרור", בישראל ובעולם מתייחסים לכך כחלק מהמערכה המתמשכת לפגיעה בשרשרת הפיקוד של משמרות המהפכה מבלי להיגרר להסלמה כוללת.

נכון לרגע זה, ירושלים וטהרן שומרות על פרוטוקול "מלחמת הצללים" ולא פרסמו הצהרות רשמיות המאשרות את פרטי האירוע, אך בקרב גורמי אופוזיציה איראניים החיסול כבר נחגג כפגיעה משמעותית ביכולת הדיכוי של המשטר.