חוסלו: עלי לאריג'אני וע'לאם רצ'א סלימאני ( צילום: דובר צה"ל )

חיסולים דרמטיים ביום ה-18 למלחמה באיראן: ישראל חיסלה הלילה (שלישי) את "המנהיג בפועל" של איראן, עלי לריג'אני, ששימש כראש המועצה לביטחון לאומי, הנחשב לאחראי המרכזי לדיכוי הרצחני של המחאות באיראן, ואת מפקד יחידת הבסיג' ע'לאם רצ'א סלימאני וסגנו קאסם קורישי - יחד עם צמרת הפיקוד הבכיר של הבסיג', שדיכאה בפועל את המחאות. גם מפקד הבסיג' המקומי בשיראז חוסל בתקיפה. בנוסף, לפני מספר ימים, ישראל פעלה לחיסול צמרת הג'יאהאד האלסאמי, בתקיפה שבוצעה בעיר קום באיראן.

מדובר בשורת חיסולים דרמטיים ומשמעותיים ביותר, לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, במכת הפתיחה של המלחמה, יחד עם מפקד משמרות המהפכה מוחמד פאכפור. לשכת ראש הממשלה פרסמה תמונה מהרגע שבה נראה ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהוא מורה לחסל את בכירי המשטר האיראני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מורה לחסל את בכירי המשטר האיראני ( צילום: מעיין טואף / לע"מ )

דובר צה"ל הודיע כי הלילה חיל האוויר תקף באופן מדויק בהכוונת אמ"ן ובשילוב יכולות מבצעיות ייחודיות בלב טהרן, וחיסל את עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי (המעל"ל) ששימש כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל, בעת ששהה בסמוך לעיר הבירה טהרן.

לפי הודעת צה"ל, "לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי. לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.

"במסגרת תפקידו, לאריג'אני הוביל את התיאום המדיני-ביטחוני של משטר הטרור האיראני ועסק בניהוג הפעילות הבין-לאומית. במהלך גל המחאות האחרון נגד המשטר באיראן, לאריג'אני הוביל פעולות אכיפה ודיכוי אלימות ואף פיקח אישית על הטבח הבוצע נגד המפגינים האיראניים.

"חיסולו של לאריג'אני מצטרף לחיסולם של עשרות מפקדי ומנהיגי משטר הטרור האיראני אותם צה"ל חיסל במבצע 'שאגת הארי', ומהווה פגיעה נוספת ביכולות ההנהגה האיראנית לנהל ולתאם את פעילותו נגד מדינת ישראל".

עלי לאריג'אני ( צילום: דובר צה"ל )

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר הבוקר רשמית כי בכיר המשטר האיראני ו"המנהיג בפועל" עלי לריג'אני חוסל הלילה בטהרן.

כ"ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש אמ"ץ איציק כהן, מפקד פקע"ר אלוף שי קלפר, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר, רח"ט אסטרטגיה, תא"ל עמיחי לוין, רמ"ט חיל האוויר תא"ל גלעד קינן, רח"ט מחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולצוד את הנהגת משטר הטרור והדיכוי באיראן ולגדוע שוב ושוב את ראש התמנון ולא לתת לו לצמוח. נשיא ארה"ב טראמפ דיבר על קצב התחלופה הגבוה של מנהיגות איראן. כאשר יפציע הבוקר, בשעון בוושינגטון, נעדכן אותו שקצב התחלופה הגבוה נמשך ואף מתגבר בעקבות סיכול שניים מהבכירים ביותר שנותרו".

השר כ"ץ הוסיף וחשף כי "עודכנתי כעת על ידי הרמטכ"ל, שמזכיר המועצה לביטחון לאומי לאריג'אני, וראש הבסיג' - גוף הדיכוי המרכזי של איראן – סאלימני, חוסלו הלילה והצטרפו לראש תוכנית ההשמדה חמינאי וכל מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהינום.

"צה"ל ממשיך לפעול באיראן בעוצמה רבה, מול מטרות משטר ובדיכוי יכולת שיגור הטילים ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים ומחזיר את איראן עשרות שנים אחרונה. תוכנית ההשמדה מושמדת ומנהיגיה ויכולותיה מסוכלים".

שר הביטחון שיבח את צה"ל ואמר: "הרמטכ"ל, אני רוצה באמצעותך לשבח את טייסי חיל האוויר וצוותי הקרקע, את כל אגפי המודיעין ואנשי המודיעין שפועלים בגבורה ובנחישות ובמיומנות אדירה, יחד עם שותפינו האמריקאים בביצוע המתקפה שתירשם בספר דברי ימי ההיסטוריה של המלחמות והמתקפות האוויריות המודרניות כנקודת שיא חסרת תקדים. כל הכבוד לצה"ל ותמשיכו כך. בהצלחה".

חוסל? עלי לאריג'אני בשבוע שעבר ( צילום: מתוך חשבון הטוויטר שלו )

גורמים ישראלים דיווחו מוקדם יותר כי בין יעדי התקיפה באיראן הלילה היה בכיר המשטר האיראני והמנהיג בפועל של איראן עלי לאריג'אני.

יצוין כי עלי לאריג'אני נחשב כאחת הדמויות הבכירות ביותר באיראן לאחר חיסול המנהיג העליון, עלי חמינאי, במכת הפתיחה לפני כשבועיים וחצי.

בתוך כך, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר, הערכת מצב מטכ"לית. במהלך הערכת המצב הרמטכ"ל הנחה להמשיך ולנצל הזדמנויות מבצעיות כחלק מהמערכה הכוללת נגד איראן והציר כולו.

במהלך דבריו אמר הרמטכ"ל: "צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד שורת יעדים באיראן. לצד הפגיעה והשחיקה המתמשכת ביכולות הצבאיות וביכולות הייצור התעשייתיות, אנחנו פועלים נגד גורמי משמרות המהפכה וגורמי הדיכוי של המשטר".

לדבריו: "גם הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

"בין היתר", חשף הרמטכ"ל, "סוכלו בטהרן בכירים המעורבים בפעילות טרור מעזה ומיהודה ושומרון, אשר הסתתרו בדירת מסתור. המערכה נגד חיזבאללה והסרת האיומים מעל יישובי הצפון ממשיכה להוות זירת פעילות מרכזית נוספת. אנחנו ממשיכים בריכוז הכוחות והרחבת הפעולה הקרקעית".

זמיר הוסיף: "שיתוף הפעולה בין צה"ל לפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממשיך להתהדק, והפעולות המשותפות תורמות להעצמת ההישגים המבצעיים. נמשיך לפעול בנחישות להסרת האיומים על תושבי מדינת ישראל".

ע'לאם רצ'א סלימאני

דובר צה"ל אישר מוקדם יותר כי "חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף אתמול (ב׳) באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע'לאם רצ'א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג' לאורך שש השנים האחרונות. כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני.

"במסגרת המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה עם התגברותן, כוחות הבסיג' בפיקודו של סלימאני הובילו פעולות דיכוי מרכזיות תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים.

"חיסולו של סלימאני מתווסף לעשרות מפקדים בכירים מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני שחוסלו לאורך המבצע, ומהווה פגיעה קשה נוספת במערכי הפיקוד והשליטה הביטחוניים של המשטר".