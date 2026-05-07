נתפס על חם: המחבל מנסה להחביא את המשגר במבנה המגורים - צה"ל הפיל את הבניין

מחבל חיזבאללה נתפס "על חם" כשהוא מנסה להחביא משגר בתוך מבנה מגורים לאחר שביצע שיגור | הטייס החליט לחכות לתיעוד - ואז תקף את המבנה (צבא) 

| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר פרסם היום (חמישי) תיעוד מיוחד, בו נראה מחבל מנסה להחביא משגר באמצעותו שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל. לאחר שהמשגר הוכנס לבניין - הוחלט להפילו על יושבו.

לפי הודעת דובר צה"ל, במהלך הלילה, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות שנפלו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים.

בתיעוד שנחשף כעת, ניתן להבחין בשיטת הפעולה של ארגון הטרור חיזבאללה.

לאחר שיגורי הרקטות, צה"ל זיהה כי המחבל החביא את המשגר בתוך מבנה אזרחי במרחב ג'ויא שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר תקף את המבנה וחיסל את המחבל במטרה להסיר את האיום.

לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במבנה.

באירוע נוסף בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו.

בסגירת מעגל מהירה תוך דקות ספורות, חיל האוויר תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
