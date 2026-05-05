כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 זיהו באמצעות רחפן חמוש, שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחותינו בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות תקפו וחיסלו את המחבלים באמצעות הרחפן, בעת שניסו להימלט על אופנוע.

בנוסף, אמש (ב') ארגון הטרור חיזבאללה שיגר טיל נ"ט לעבר המרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. השיגור נפל בסמוך לכוחות, בחסדי שמים ללא נפגעים.

בסגירת מעגל מהירה, צה"ל תקף והשמיד את המבנה ממנו זוהה השיגור לעבר הכוחות, במטרה להסיר את האיום.