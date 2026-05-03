מתיחות חסרת תקדים בארגון הביטחוני החשאי של ישראל: ראש שב"כ דוד זיני הקפיא את כל המינויים בארגון. מקורות אמרו כי זיני בוחן מחדש את מנגנון המינויים בשירות הביטחון הכללי. כך על פי דיווח הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בשבוע שעבר דווח כי בשב"כ שורר משבר חסר תקדים בין ההנהלה לבין בכירים, בעיקר ראשי אגפים. עובד לשעבר בארגון מתאר שאחד המשברים פרץ בעקבות התנהלות שב"כ סביב פרשת הברחת הסחורות לעזה בידי בצלאל זיני, אחיו של ראש שב"כ.

לדבריו, ראש השירות סירב לבקשת בכירים בארגון לפרסם הודעת גינוי או התנערות מדברי משפחתו של זיני שהטילה ספק באמינות שב"כ ובמניעים שלו לחקור את האמת. המקור אמר כי זיני זלזל בבקשת עובדי הארגון לפרסם הודעת גיבוי לאנשיו, דבר שגרם לעובדי שב"כ להרגיש נטושים ומותקפים בידי ראש הארגון.

עוד דווח, כי כבר חצי שנה אין מינוי קבע לתפקיד המפתח של ראש חטיבת עזה בשב"כ. לכאן חדשות נודע כי זהו אינו התפקיד היחידי שלא מאויש דרך קבע. בחודשים האחרונים נעשו כמה ניסיונות להחזיר פורשים משורות הארגון שימלאו את תפקיד ראש החטיבה, אך ללא הצלחה. לכן, התפקיד מאויש בתקן של ממלא מקום.