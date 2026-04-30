בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של המחוז הצפוני, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים מוחמד עבד אל גני, תושב נחף שבגליל, כבן 20. החשוד נשבע אמונים לארגון הטרור דאעש, ניסה לרכוש אקדח ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל.

על פי ההודעה המשותפת שפרסמו דוברות המשטרה ודוברות שב"כ היום (חמישי), חקירתו של החשוד בשב"כ ובימ"ר צפון העלתה כי לפני מספר חודשים, נשבע מוחמד לארגון הטרור "המדינה האסלאמית". במהלך התקופה האחרונה, הוא ניסה לרכוש אקדח והתכוון לקדם פעילות טרור כנגד חיילי צה"ל בעיר כרמיאל.

במהלך מעצרו, נתפסו בחדרו של החשוד כרזות וסמלים שונים שנתלו על הקירות, אשר מצביעים על שיוכו ועניינו בארגון הטרור דאעש. הממצאים מעידים על הזדהות עמוקה עם האידיאולוגיה הקיצונית של הארגון הרצחני.

הבוקר הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת על ידי פרקליטות מחוז צפון כתב אישום כנגד החשוד, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. רפ"ק עמית זינגר, ראש מחלק מיעוטים בימ"ר מחוז צפון, מסר הערכת מצב בנושא.

התרחבות התופעה

בהודעה המשותפת הדגישו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל כי הם רואים בחומרה רבה את התרחבות התופעה במסגרתה מבקשים אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור כנגד ישראלים. "נמשיך לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל", נכתב בהודעה.

כזכור, זהו המקרה השני בחודשים האחרונים בו נעצר תושב הצפון בחשד לשיוך לארגון דאעש. בחודש דצמבר האחרון נעצר קטין בן 15, תושב הצפון, לאחר שנמצא כי מסר שבועת אמונים לארגון המדינה האסלאמית ונקט צעדים מעשיים להכנת עצמו לביצוע פיגוע.

התופעה של גיוס צעירים ישראלים לארגון דאעש מעוררת דאגה רבה בקרב גורמי הביטחון. ארגון הטרור, שהוכרז כמובס לפני שנים, ממשיך לפעול במחתרת ולגייס תומכים באמצעות הרשתות החברתיות והאינטרנט, תוך ניסיון לדרבן בני נוער לבצע פיגועים בישראל.

גורמי הביטחון מעריכים כי מאז פרוץ המלחמה, חלה עלייה ברמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיו בשטחי ישראל. שירות הביטחון הכללי יחד עם משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה ממשיכים לפעול בחומרה מול כל פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל.