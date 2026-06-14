תיעוד אווירי ברור וצבעוני, מרגעי התקיפה המדויקת והדרמטית היום (ראשון) ברובע הדאחייה בבירות בירת לבנון - פורסם בשעת צהרים, זמן קצר לאחר התקיפה, על ידי דובר צה"ל.

באירוע נראית מפקדת הטרור שהופצצה הבוקר בידי צה"ל. שניות לפני הפיצוץ עוד נראים כלי רכב חולפים בכביש בסמיכות למפקדה.

באיראן שיגרו היום איומים כנגד ישראל, ברקע התקיפה. דובר ועדת החוץ והביטחון של איראן, האיש שהבטיח נקמה לאחר התקיפה הקודמת בדאחייה בשבוע שעבר, צייץ היום כי "הדרך להסכם עוברת בהענשת המשטר הציוני"

דובר צה"ל התייחס היום לתקיפה. "צה"ל תקף לפני זמן קצר מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות", מסר דובר צה"ל. "המפקדה שהותקפה שימשה את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון".

עוד מסרו בצה"ל כי "התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מטרות אוויריות לעבר שטח מדינת ישראל. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך לקדם מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ובהתאם להנחיות הדרג המדיני".

נתניהו וכ"ץ פרסמו הודעה משותפת רגעים לאחר התקיפה: "בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - צה"ל תקף כעת ברובע הדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזאת בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה".

ביום ראשון שעבר, לאחר תקיפה ישראלית בדאחייה, "הגיבה" איראן בדמות שיגור טילים לעבר ישראל. הדבר גרר תקיפה ישראלית ממוקדת באיראן. האם הפעם, למרות ההבנות המתגבשות בין טהרן לוושינגטון, איראן תגיב בירי טילים? ימים, או אפילו שעות ספורות, יגידו.