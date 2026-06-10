התקשורת באיראן: אותר הציוד שהכווין תקיפות ישראליות מהקרקע

לפי פרסומים באיראן רשויות הביטחון המקומיות איתרו ציוד אלקטרוני מתוחכם באזור לואסאן, הנמצא צפונית-מזרחית לבירה טהרן. על פי הטענות האיראניות, הציוד שהתגלה שימש כ"תחנת הכוונה" מהקרקע עבור מבצעים אוויריים של חיל האוויר הישראלי מתוך שטח המדינה.

דיווחים המסתמכים על תיעוד מצביעים על חומרה טכנולוגית מתקדמת שנמצאה בשטח הררי. לפי התקשורת האיראנית וגורמים המזוהים עם משמרות המהפכה, הציוד נועד להכווין מטוסי קרב ישראליים לעבר מטרות ספציפיות בתוך איראן, ויחידות ה"סייבר" של משמרות המהפכה מעורבות בחשיפת המערכות.

הטענה המרכזית בפרסומים היא כי המכשור איפשר תמיכה ישירה במבצעים אוויריים מתוך הטריטוריה האיראנית, מה שמעיד על פעילות קרקעית ענפה התומכת בתקיפות מהאוויר.

עם זאת, חשוב לציין כי עד כה לא הוצגו ראיות עצמאיות המאשרות את טיבו של הציוד או את תפקידו הממשי בשטח, והמידע נשען כולו על הצהרות המגיעות מתוך איראן.