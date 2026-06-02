האינטרנט חזר: כך נמחקו מתקני האנרגיה האיראנים הגדולים בעולם 

עם השבת הגישה לרשת באיראן לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, ערוצים איראניים החלו לפרסם תיעודים דרמטיים של התקיפה הישראלית על המתקנים הפטרוכימיים בעסלויה שבדרום המדינה.

הסרטון, שהפך לוויראלי בתוך דקות, מציג את רגעי התקיפה העוצמתית שהתרחשה במסגרת מבצע "שאגת הארי". התקיפה בעסלויה כוונה לשדה הגז "דרום פארס", שדה הגז הגדול בעולם וגרמה לפיצוצים אדירים שהרעידו את האזור כולו. התיעוד חושף את עוצמת הפגיעה בבתי הזיקוק, שהביאה להשבתה של הפקת כ-100 מיליון מטרים מעוקבים של גז ביום ולזינוק מיידי במחירי הנפט בעולם ליותר מ-110 דולר לחבית.

לפי הדיווחים, המתקפות פגעו ישירות במכלי האחסון ובאזורים תפעוליים קריטיים, מה שיצר נזק היקפי נרחב לא רק באיראן אלא גם בתשתיות אנרגיה במפרץ.

תיעוד זה מצטרף לגל של סרטונים דרמטיים שהציפו את הרשת מאז חזרת האינטרנט בשבועות האחרונים. בין היתר, נחשפו רגעי התקיפה המדויקת על לשכת המנהיג העליון בטהרן ב-28 בפברואר, שבה חוסל עלי חמינאי יחד עם קצינים בכירים.

סרטון חדש מטהרן לאחר חידוש האינטרנט מראה את העיר במהלך התקיפות האמריקאיות והישראליות במרץ.

כמו כן, הופץ תיעוד של הפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15 בעיצומה של תקופת העלטה הדיגיטלית. כעת, כשהערפל מתפוגג, נחשף לעיני כל העולם היקף ההרס חסר התקדים של המערכה האחרונה.