כיכר השבת
העלטה הדיגיטלית

האינטרנט חזר: כך נמחקו מתקני האנרגיה האיראנים הגדולים בעולם 

אחרי 90 ימים של עלטה דיגיטלית, האינטרנט חוזר לאיראן ומציף את הרשת בסרטונים משטח המלחמה | הסרטון החדש שכבש את הרשת חושף את רגעי האימה במתקני הנפט בעסלויה, ששינו את פני הכלכלה העולמית (חדשות בעולם)

במתקני הנפט בעסלויה (צילום: רשתות חברתיות)

עם השבת הגישה לרשת ב לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, ערוצים איראניים החלו לפרסם תיעודים דרמטיים של התקיפה הישראלית על המתקנים הפטרוכימיים בעסלויה שבדרום המדינה.

הסרטון, שהפך לוויראלי בתוך דקות, מציג את רגעי התקיפה העוצמתית שהתרחשה במסגרת מבצע "".

התקיפה בעסלויה כוונה לשדה הגז "דרום פארס", שדה הגז הגדול בעולם וגרמה לפיצוצים אדירים שהרעידו את האזור כולו. התיעוד חושף את עוצמת הפגיעה בבתי הזיקוק, שהביאה להשבתה של הפקת כ-100 מיליון מטרים מעוקבים של גז ביום ולזינוק מיידי במחירי הנפט בעולם ליותר מ-110 דולר לחבית.

במתקני הנפט בעסלויה

לפי הדיווחים, המתקפות פגעו ישירות במכלי האחסון ובאזורים תפעוליים קריטיים, מה שיצר נזק היקפי נרחב לא רק ב אלא גם בתשתיות אנרגיה במפרץ.

תיעוד זה מצטרף לגל של סרטונים דרמטיים שהציפו את הרשת מאז חזרת האינטרנט בשבועות האחרונים. בין היתר, נחשפו רגעי התקיפה המדויקת על לשכת המנהיג העליון בטהרן ב-28 בפברואר, שבה חוסל עלי חמינאי יחד עם קצינים בכירים.

סרטון חדש מטהרן לאחר חידוש האינטרנט מראה את העיר במהלך התקיפות האמריקאיות והישראליות במרץ.

כמו כן, הופץ תיעוד של הפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15 בעיצומה של תקופת העלטה הדיגיטלית. כעת, כשהערפל מתפוגג, נחשף לעיני כל העולם היקף ההרס חסר התקדים של המערכה האחרונה.

איראןחיל האווירנפטמבצע שאגת האריהמלחמה באיראן
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

