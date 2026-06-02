חיסלו של חסן קואייק מכה גלים בלבנון, שם הוא נחשב לאחד השמות המוכרים ביותר בתחום הרמת כוח. קואייק לא היה רק מתחרה מקומי; הוא היה דמות מפתח ששימשה כמזכיר איגוד הרמת הכוח הלבנוני, וייצג את לבנון בתחרויות בינלאומיות ברחבי העולם.

אולם, מיד לאחר חיסולו אתמול, החלו להתפרסם ברשתות החברתיות מחוות והספדים שחשפו את זהותו האמיתית, הרחק מהמשקולות וזירות התחרות. לפי הדיווחים והמחוות שפורסמו ברשת, קואייק היה מזוהה עם ארגון חיזבאללה, ארגון הטרור הנתמך על ידי איראן ומוגדר כארגון טרור על ידי מדינות רבות בעולם.