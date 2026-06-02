חיזבאללה באבל: חוסל "איש השרירים" מהארגון שייצג את לבנון בעולם

חסן קואייק, דמות בולטת ומרכזית בזירת ספורט הכוח בלבנון, חוסל אתמול במהלך פעילות מבצעית | קואייק, ששימש כמזכיר איגוד הרמת הכוח של המדינה, ניהל חיים כפולים כספורטאי בינלאומי מוערך וכחבר בארגון הטרור חיזבאללה (חדשות בעולם)

פעיל חיזבאללה חסן קואייק (צילום: רשתות חברתיות)

חיסלו של חסן קואייק מכה גלים ב, שם הוא נחשב לאחד השמות המוכרים ביותר בתחום הרמת כוח. קואייק לא היה רק מתחרה מקומי; הוא היה דמות מפתח ששימשה כמזכיר איגוד הרמת הכוח הלבנוני, וייצג את לבנון בתחרויות בינלאומיות ברחבי העולם.

אולם, מיד לאחר חיסולו אתמול, החלו להתפרסם ברשתות החברתיות מחוות והספדים שחשפו את זהותו האמיתית, הרחק מהמשקולות וזירות התחרות. לפי הדיווחים והמחוות שפורסמו ברשת, קואייק היה מזוהה עם ארגון , ארגון הטרור הנתמך על ידי איראן ומוגדר כארגון טרור על ידי מדינות רבות בעולם.

השילוב בין תפקידו הבכיר במוסד ספורטיבי רשמי לבין חברותו בארגון טרור מעלה תהיות קשות על חדירת חיזבאללה למוסדות האזרחיים בלבנון. כדוגמתו של קואייק אשר לצד הישגיו הספורטיביים לקח חלק פעיל בשורות הארגון עד לחיסולו.

צה"לחיזבאללהלבנוןחיסולחיסול מחבלים
