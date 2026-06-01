כיכר השבת
התושבים עדיין בהלם

פיצוץ אדיר התרחש היום במלטה - זה מה שגרם לכך | התיעוד שלא תרצו לפספס

פיצוץ כפול ועוצמתי במפעל זיקוקים בצפון מלטה החריב את המבנה לחלוטין וגרם לנזקים קשים ברחבי האי | שני חקלאים נפצעו קל, בעוד מבני חוות סמוכים קרסו וגרמו למותם של בעלי חיים רבים באזור הכפרי (בעולם)

פיצוץ כפול ואדיר שהתרחש הבוקר בצפון מלטה החריב לחלוטין את מפעל הזיקוקים טא לורדס באזור מגטאב.

עוצמת ההדף פגעה קשות בחוות חקלאיות סמוכות, וגרמה לקריסת מבנים ולפגיעה קשה בבעלי חיים. כוחות חירום גדולים זרמו למקום כדי לאבטח את הזירה ולמנוע גישה מהציבור.

​הרשויות המקומיות דיווחו כי לא היו עובדים בתוך המבנה בזמן האירוע, שהתרחש בסביבות השעה 6:30 בבוקר. עם זאת, שני חקלאים שעבדו בשדות הסמוכים נפצעו באורח קל וסבלו מחרדה, ושליח מזון נפגע קלות מרסיסים. הדי הפיצוצים נשמעו למרחק של קילומטרים רבים וגרמו לניפוץ חלונות ביישובים מרוחקים.

​מנציגי ענף החקלאות נמסר כי נזק כבד נגרם לתשתיות הגידול, ובעלי חיים רבים מתו כתוצאה מהדף ומבהלה. ג'נט בורג, דוברת קרן חקלאית מקומית, ציינה כי "מספר מגדלים באזור סבלו מנזק מבני בחוות שלהם, וחלק מבעלי החיים גם מתו עקב הפיצוץ, כולל ציפורים, ארנבים ופרות חולבות".

​תושבי האזור דיווחו על רגעי פחד קשים עם הישמע הדי הפיצוץ המרכזי, שאחריו נרשמו פיצוצי משנה שנמשכו שעות. אדוארד מרסייקה, המתגורר סמוך לזירה, סיפר כי "זה הרגיש כאילו מישהו לקח פטיש בגודל של משאית והכה בצד של הבית שלי". לדבריו, עמוד העשן הגיע לגובה של לפחות אלף רגל.

​עובר אורח ששהה בפארק סמוך שחזר את הרגעים שבהם "הפיצוצים היו כל כך חזקים שממש הרגשתי את השיער שלי זז מגלי ההדף, וכל העצים סביבנו רעדו. הכלבים שלי איבדו את זה לחלוטין. מעולם לא פחדתי כל כך בחיי — לרגע באמת חשבתי שמפציצים אותנו". הוא הוסיף כי "הייתי בפארק קנדי גרוב עם הכלבים כששמעתי את הפיצוץ הראשון. בהתחלה חשבתו שבלון גז התפוצץ. ואז, כחמש דקות לאחר מכן, היו עוד שלושה פיצוצים ברצף מהיר".

​מנהיגים פוליטיים במדינה הביעו זעזוע עמוק מן האירוע הקשה שפקד את האזור הכפרי בצפון האי.

ראש הממשלה, רוברט אבלה, ונשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, מסרו הצהרות תמיכה בתושבים ושיבחו את פעילותם המהירה של צוותי הרפואה והכיבוי. המשטרה המקומית פתחה בחקירה רשמית לבירור הנסיבות שהובילו לתאונה הקשה במתחם.

