יחידת ה-707 הקוריאנית ( צילום: צבא דרום קוראיה )

קבוצת המשימה המיוחדת ה-707 (707th SMG), המכונה ה"נמרים הלבנים", היא יחידת העילית של צבא דרום קוריאה. היחידה הוקמה בשנת 1981 כמענה להתגברות איומי הטרור הבינלאומיים, וזאת לאחר לקחי טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן ב-1972.

מאז, היא התפתחה מיחידה קטנה לשחרור בני ערובה לכוח רב-תכליתי המסוגל לבצע פעולות מיוחדות, לוחמה לא קונבנציונלית ופשיטות חשאיות מעבר לקווי האויב. 40 שניות של אש גולת הכותרת של יכולות היחידה באה לידי ביטוי בלוחמה בשטח בנוי ובמתארים מורכבים כמו תחבורה ציבורית. בתרגיל שבוצע לאחרונה, הציגו הלוחמים מהירות תגובה בלתי נתפסת של 40 שניות בלבד לנטרול מחבלים באוטובוס חטוף.

המבצע מתחיל בפיצוץ מדויק של גלגלי האוטובוס כדי לעצור אותו במקום. מיד לאחר מכן, הלוחמים משתמשים ב"צ'אג'י-בונג" – מוטות פריצה ייחודיים עם חומרי נפץ בקצה כדי לנפץ את חלונות האוטובוס בשבריר שנייה.

תוך שהם מציבים רמפות מהירות, הלוחמים מזנקים פנימה דרך החלונות המנופצים, מנטרלים את המחבלים ושולפים את החוטפים החוצה לפני שהספיקו להגיב. היכולת הזו אינה מקרית; במתקן האימונים של היחידה קיימים דגמים מדויקים של אוטובוסים ומטוסים המאפשרים דימוי מושלם של המציאות.

המצוינות של ה"דלתא פורס" הקוריאנית היחידה בנויה במודל הדומה ליחידת ה"דלתא פורס" האמריקאית, ושומרת על כוננות גבוהה לכל תרחיש.

מסלול ההכשרה של לוחם ב-707 נחשב לאחד הקשים ביותר בצבא הקוריאני, וכולל לוחמה הררית, צניחה חופשית, צלילה וכישורי קליעה מתקדמים. המוטו של היחידה, "ייצגו את ההיגיון באמצעות פעולה, הוכיחו את התהליך באמצעות תוצאות", משקף את הפילוסופיה שלהם: מעט דיבורים, הרבה מאוד עוצמה.

צלפי קבוצת המשימה המיוחדת ה-707

מעבר לפעילות הפנים-ארצית, ה"נמרים הלבנים" פועלים גם בזירה הבינלאומית. הם נפרסו באיחוד האמירויות (יחידת "אח") כדי לאמן כוחות מקומיים, והשתתפו במבצעי חילוץ נועזים באפגניסטן ובסודן, ובמאבק בשודדי ים במפרץ עדן.

עם ציוד טכנולוגי מתקדם, הכולל רובי סער משוכללים ואמצעי ראיית לילה מתקדמים, ה-707 מוכנים להגיע לכל מקום שבו נשקפת סכנה לאזרחי דרום קוריאה.

מפקד יחידת -707 אמר אחרי התרגיל מבצעי 707 היא לא רק יחידה צבאית, אלא חומת מגן שנועדה "להופיע כרוח רפאים, להכות כרעם ולהיעלם כעשן".