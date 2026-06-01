כיכר השבת
 בתנאי רוח קיצוניים

עצבים מפלדה | חצה את קו הרקיע של ורשה על חבל בגובה 180 מטר

גבר פעלולן הדהים את פולין בצעידה היסטורית ומורטת עצבים באורך 500 מטרים מעל מרכז העיר | בתנאי רוח קיצוניים ובגובה בלתי נתפס, הוא הצליח לחבר בין שני המבנים הגבוהים בוורשה על רצועה דקה מאי פעם (חדשות בעולם)

ג'אן רוס, בקו הרקיע של וורשה (צילום: מסך )

ביום ראשון בבוקר, תושבי ורשה נשאו עיניים לשמיים וראו מחזה עוצר נשימה: ג'אן רוס, פעלולן ואלוף עולם שלוש פעמים בסלאקליינינג, צועד על חבל דק שנמתח בין שניים מהמבנים האיקוניים ביותר בעיר.

המסלול המסוכן, באורך של 500 מטרים ובגובה של 180 מטרים מעל פני הקרקע, חיבר בין ארמון התרבות והמדע ההיסטורי לבין מגדל ורסו המודרני, שנחשב למבנה הגבוה ביותר באיחוד האירופי.

ג'אן רוס, בקו הרקיע של וורשה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

רוס צעד על רצועה גמישה ברוחב של פחות מ-2 סנטימטרים בלבד, ללא מוט לאיזון, כשהוא נעזר ברתמת בטיחות בלבד ובריכוז עילאי. למרות שהיה נראה רגוע כלפי חוץ, התנאים בשטח היו רחוקים מלהיות אידיאליים; רוחות עזות וקור מקפיא מעל מרכז העיר העמידו את יכולותיו למבחן קיצוני שנמשך כחצי שעה.

מתגרה במזל - ג'אן רוס
מתגרה במזל - ג'אן רוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות

"זה ממש לא היה משחק ילדים, אני עדיין רועד", הודה רוס לאחר שסיים את המשימה. הוא שיתף כי במהלך הצעידה היו שלושה רגעים שבהם היה במרחק צעד אחד בלבד מאסון, במיוחד בחלקו השני של המסלול כאשר הרוח החלה לנשב בעוצמה. בשל המאמץ הכביר והקור, הוא נאלץ לעצור לחלוטין מספר פעמים כדי לאפשר לדם לזרום חזרה לזרועותיו ולהחזיר את התחושה לידיו לפני שהמשיך בדרכו.

ורסו פלייס בוורשה הגבוה באירופה (צילום: מאת Anty000 - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117867239)

הפעלולן האסטוני, שביצע בעבר הישגים דומים במצרי הבוספורוס ובמצר מסינה, הוסיף כעת את קו הרקיע של ורשה לרשימת הישגיו המרשימה. כאשר נשאל מה התוכניות שלו לאחר שירד בבטחה מהחבל, ענה בחיוך שהוא מתכנן לאכול משהו חריף תענוג שנמנע ממנו לפני ביצוע הפעלול כדי לשמור על ריכוז מקסימלי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

