ארבעה גברים שהיו לכודים במשך 11 ימים במערה מוצפת במחוז סאיסומבון שבמרכז לאוס הדהימו את צוותי ההצלה, כאשר הצליחו לחלץ את עצמם באופן עצמאי לחלוטין והופיעו פתאום בפתח המערה.

הגברים, שנחלשו בעקבות הרעב והשהות הממושכת בחשכה, ניצלו את נסיגת המים הרגעית ויצאו למבצע הישרדות נועז בתוך בטן האדמה, ללא כל סיוע או ציוד מקצועי.

החילוץ העצמי התנהל בתוואי שטח קטלני ומסויט לאורך 260 מטרים של תעלות מפותלות וצרות. הגברים נאלצו לפלס את דרכם בקור מקפיא ובאזורים שבהם החמצן היה דל במיוחד. בחלק מהקטעים הגיע עומק המים ליותר ממטר, והם נדרשו לצלול ארוכות בתוך המים העכורים ולזחול על גחונם במעברים הצרים, שלעיתים היו בדיוק בגודל של גוף אדם.

"היינו שם זמן רב והמים התייבשו. היה קר מדי בפנים, אז החלטנו לזחול את דרכנו החוצה", שחזר מי סינפמלאי, ספר בן 23, בשיחה מבית החולים שבו הוא מאושפז. סינפמלאי תיאר את רגעי האימה שחוו באפילה המוחלטת, ללא שמיכות או מזון, כשהם שורדים על שתיית מים בלבד. "ישנו מחובקים זה עם זה. ארבעה או חמישה מאיתנו. זה עזר מאוד. לא היו לנו שמיכות", הוסיף וסיפר כי "פחדתי כי היינו שם לבד".

חמשת הכפריים נכנסו למערה הממוקמת באזור הררי ומבודד כדי לחפש זהב, במטרה להיחלץ ממצוקה כלכלית קשה. גשם טרופי כבד שירד באזור באותו יום גרם להצפה מהירה שחסמה את פתח היציאה. "אנחנו כפריים. אנחנו הולכים להרים כדי להתפרנס. שמענו שיש זהב, אז נכנסנו לחפש אותו. אז המערה הוצפה ולא יכולנו לצאת חזרה", הסביר סינפמלאי. הניצול לם הוסיף כי "העוני הוא נורא. זו הסיבה שנלחמנו כל כך קשה כדי לשרוד ולהמשיך הלאה".

יממה לפני החילוץ העצמי הדרמטי, הצליח צוות מומחים בין-לאומי לחלץ את הלכוד הראשון באמצעות ציוד צלילה מורכב, בעוד ארבעת חבריו נותרו להמתין בפנים לתנאים בטוחים יותר.

כשסינפמלאי וחבריו יצאו לבסוף אל אור השמש, ההתרגשות בקרב המשפחות והמחולצים הייתה בשיאה. "תמיד האמנתי שאשרוד. הייתו חייב לחזור כדי לראות את האחיות שלי ואת אמא שלי. כשצעדנו החוצה וראינו אנשים מריעים לנו, זה הרגיש כאילו ניתנו לי חיים חדשים. זה היה מציף. פתאום הייתה לי תקווה", סיפר.

הניצולים פונו לקבלת טיפול רפואי, ושניים מהם סובלים מכאבים ודלקות וטופלו בתרופות. כאשר נשאל סינפמלאי אם יסכים להיכנס שוב למערה בעתיד, השיב נחרצות: "לעולם לא. תצטרך לשלוח אותי אל המוות אם אתה רוצה להכריח אותי להיכנס". במקביל, צוותי הצלה וצוללנים, חלקם השתתפו בחילוץ המפורסם בתאילנד בשנת 2018, מנסים לאתר שני כפריים נוספים שנעדרים במערה, אך המבצע הופסק זמנית בשל הגשמים העזים שהעלו שוב את מפלס המים.