כיכר השבת
בהשקעה של כ־26 מיליארד דולר

התוכנית של פוטין לחיי נצח: החלפת איברים אנושיים עד 2030

יוזמה מדעית שאפתנית של הקרמלין מבקשת להאריך חיים באמצעות ביוטכנולוגיה מתקדמת - אך מומחים מטילים ספק ביכולת של רוסיה לממש את החזון (בעולם)

2תגובות
פוטין בסיור באחד ממרכזי הרפואה ברוסיה (צילום: צילום מסך)

כאשר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נתפס בשיחה בלתי רשמית עם נשיא סין שי ג׳ינפינג כשהוא מדבר על האפשרות להגיע למצב של אל-מוות באמצעות החלפת איברים, רבים ראו בכך אמירה יוצאת דופן, פנטזיה פרועה לכל היותר. אך לפי דיווח שפורסם ב"וול סטריט ג׳ורנל" בסוף מאי, מדובר בתיאור מדויק של אחת מהיוזמות המדעיות המרכזיות ביותר של כיום.

התוכנית, הנושאת את השם "טכנולוגיות חדשות לשימור ה", הושקה בשנת 2024 ומוערכת בהשקעה של כ־26 מיליארד דולר. היא כוללת מגוון תחומים פורצי דרך: הדפסת איברים חיים במדפסות ביולוגיות, השתלת איברים מחזירים מהונדסים גנטית, טיפולים בקריותרפיה בטמפרטורות קיצוניות, וכן פיתוחים בתחום הטיפול הגנטי שנועדו להאט את תהליך ההזדקנות.

לדברי גורמים רוסיים, כבר הושגו הישגים ראשוניים, בהם הדפסת סחוס אנושי ובלוטת תריס בעכברים. היעד המוצהר הוא להגיע ליכולת של החלפת איברים אנושיים מלאה עד שנת 2030. סגנית ראש הממשלה טטיאנה גוליקובה הציגה את התוכנית באופן רשמי, והצהירה כי היא עשויה להציל כ־175 אלף איש עד סוף העשור.

אחת הדמויות המרכזיות שמובילות את הפרויקט היא מריה וורונצובה, בתו הבכורה של פוטין ואנדוקרינולוגית בהכשרתה. לצידה פועל הפיזיקאי מיכאיל קובלצ׳וק, ראש מכון קורצ׳טוב. וורונצובה, שעליה הוטלו סנקציות מצד ארצות הברית והאיחוד האירופי, נחשבת לדמות מפתח בפיתוחים הגנטיים הממומנים על ידי המדינה.

עם זאת, לא כולם משוכנעים שהחזון הרוסי בר־השגה. מומחים בתחום הרפואה והביוטכנולוגיה מצביעים על אתגרים משמעותיים, בהם מחסור במימון ארוך טווח ובריחת מוחות של מדענים. בנוסף, ניסויים קליניים בטיפולים הגנטיים עדיין לא החלו, והטענה כי ניתן יהיה "לעצור את ההזדקנות" נחשבת בשלב זה לספקולטיבית.

למרות הספקות, היוזמה היא למעשה חלק מתוכנית רחבה יותר: נכונות של מדינות ואף מיליארדרים פרטיים להשקיע משאבים עצומים בניסיון להאריך את חיי האדם. עבור הקרמלין, נראה כי מדובר לא רק בפרויקט מדעי - אלא גם בהצהרת כוונות על עתיד שבו לשיטתם גבולות הגוף האנושי עשויים להשתנות מן היסוד.

רוסיהבריאותולדימיר פוטיןטכנולוגיהאריכות ימים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
השמאל יקנה את התרופה בשביל גלי יו"ר האופוזיציה. כדי שתהיה יו"ר האופוזיציה לנצח....................
חונטי
1
חחחחחחח
יפה מאוד למדע בדיוני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר