בלי התרעה כמו סינוואר: כך פוטין יפרק את הלכידות של אירופה 

מפקד צבא שוודיה, מיקאל קלאסון, שיגר אזהרה חמורה מפני פעולה ימית רוסית מהירה שנועדה לבחון את הלכידות של ברית נאט"ו.

לפי הדיווחים, הקרמלין עשוי לנצל את המתיחות הגוברת בין אירופה לממשל האמריקאי כדי להוציא לפועל מבצע בזק באזור הים הבלטי.

התרחיש המדאיג, שפורסם בדו"ח מיוחד, מתאר אפשרות של השתלטות מהירה מהים או מהאוויר על איים אסטרטגיים, כדוגמת האי גוטלנד או שטחים בטריטוריות דניות וארקטיות. קלאסון הדגיש כי בים הבלטי קיימים כ-400,000 איים, מה שמאפשר לרוסיה לבחור מטרה כמעט בכל מקום, להפגין עוצמה ולבחון את תגובת המערב.

מודיעין צבאי מעריך כי רוסיה כבר מחזיקה ביכולת לבצע תקיפה מוגבלת בקרבת שוודיה, וכי בטווח של חמש שנים היא צפויה להגיע ליכולת של תקיפה חמושה רחבת היקף במטרה להשיג דומיננטיות ימית ואווירית.

מומחים מציינים כי סיום הלחימה באוקראינה עלול לאפשר לרוסיה לרכז מחדש את כוחותיה אל מול האגף המזרחי של נאט"ו, מה שמחייב היערכות אסטרטגית מיידית של כוחות ההגנה באזור.