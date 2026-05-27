כיכר השבת
מכת מחץ 

בלי התרעה כמו סינוואר: כך פוטין יפרק את הלכידות של אירופה 

בזמן שהעולם מביט מזרחה, בקרמלין נערכים להוציא לפועל תוכנית נועזת שתנצל את הסדקים שנפערו בתוך ברית נאט"ו | מפקד בכיר באירופה מזהיר: "אנו לא מוכנים לצאת למלחמה עבור מטרה שמעולם לא לקחנו בחשבון" (חדשות בעולם)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (צילום: שאטרסטוק)

מפקד צבא שוודיה, מיקאל קלאסון, שיגר אזהרה חמורה מפני פעולה ימית רוסית מהירה שנועדה לבחון את הלכידות של ברית נאט"ו.

לפי הדיווחים, הקרמלין עשוי לנצל את המתיחות הגוברת בין אירופה לממשל האמריקאי כדי להוציא לפועל מבצע בזק באזור הים הבלטי.

התרחיש המדאיג, שפורסם בדו"ח מיוחד, מתאר אפשרות של השתלטות מהירה מהים או מהאוויר על איים אסטרטגיים, כדוגמת האי גוטלנד או שטחים בטריטוריות דניות וארקטיות. קלאסון הדגיש כי בים הבלטי קיימים כ-400,000 איים, מה שמאפשר לרוסיה לבחור מטרה כמעט בכל מקום, להפגין עוצמה ולבחון את תגובת המערב.

מודיעין צבאי מעריך כי רוסיה כבר מחזיקה ביכולת לבצע תקיפה מוגבלת בקרבת שוודיה, וכי בטווח של חמש שנים היא צפויה להגיע ליכולת של תקיפה חמושה רחבת היקף במטרה להשיג דומיננטיות ימית ואווירית.

מומחים מציינים כי סיום הלחימה באוקראינה עלול לאפשר לרוסיה לרכז מחדש את כוחותיה אל מול האגף המזרחי של נאט"ו, מה שמחייב היערכות אסטרטגית מיידית של כוחות ההגנה באזור.

ולדימיר פוטיןצבא ארה"בנאט"ושוודיהצבא רוסיה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר