שר הנחשים: הסרטון של רוברט קנדי ג'וניור שמשגע את הרשת

כשעדשת מצלמה תפסה את שר הבריאות האמריקני רוברט פ. קנדי ג’וניור אוחז בידיו נחשים חיים בחצר ביתית, לא רבים הרימו גבה.

האיש שעומד בראש מחלקת הבריאות והשירותים החברתיים של ארצות הברית שוב מוצא את עצמו במרכז תשומת הלב, הפעם לא בגלל מדיניות או נאומים אלא בגלל מפגש בלתי שגרתי עם עולם החי. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מציג את קנדי כשהוא מתמודד עם שני נחשים בידיים חשופות, במה שהפך בתוך שעות לוויראלי וגרר גל תגובות.

שר הנחשים: הסרטון של רוברט קנדי ג'וניו | צילום: צילום: רשתות חברתיות

האירוע התרחש בחצר ביתו של ד״ר מהמט עוז, העומד בראש המרכזים לשירותי מדיקייר ומדיקייד.

בסרטון ניתן לראות את קנדי אוחז בזנבותיהם של שני נחשים מסוג זעמן שחור אמריקני, בזמן שהם מנסים להיחלץ ואף מתקרבים לעבר ידיו. ברקע נשמע ד״ר עוז כשהוא מתעניין בזוחלים, ובמקביל אשתו של קנדי, מבקשת ממנו לשחרר אותם.

לצד העניין הציבורי, מומחים לזוחלים לא נשארו אדישים לסצנה. לדבריהם, אף שמדובר בנחשים שאינם ארסיים, האופן שבו הם הוחזקו עלול לגרום להם לנזק פיזי משמעותי, במיוחד לעמוד השדרה הרגיש שלהם.

עבור מי שעוקב אחרי קנדי לאורך השנים, מדובר בעוד פרק ברצף של תקריות בלתי שגרתיות עם בעלי חיים. בעבר סיפר כי היה מעורב במעשה קונדס במסגרתו הונח פגר של דוב בסנטרל פארק.

בנוסף תיאר כיצד לאורך השנים אסף חיות דרוסות מהכבישים ואף החזיק לדבריו מקרר ייעודי ששימש אותו להאכלת עופות דורסים. בשנת 2024 תועד כשהוא לוכד נחש פעמונים ארסי בחניה בקליפורניה, ובאירוע אחר תועד כשהוא מחלץ ציפור בשדה תעופה בווירג’יניה.