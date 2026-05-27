קים ג'ונג און מצטרף לטרנד: הכירו את טילי הבינה המלאכותית 

צפון קוריאה שילבה לראשונה טכנולוגיית בינה מלאכותית במערכות ההנחיה של טילי השיוט הטקטיים שלה, כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות הממלכתית של המדינה, בהתבסס על סדרת ניסויי נשק שנערכו תחת פיקוחו הישיר של המנהיג קים ג'ונג און.

הניסויים, אשר זוהו יום קודם לכן גם על ידי צבא דרום קוריאה, כללו שיגור משולב של רקטות ארטילריות ארוכות טווח, טילים בליסטיים טקטיים הנושאים ראש קרב למשימות מיוחדות, וטילי שיוט מדויקים.

במהלך הבחינה המבצעית אישר קים ג'ונג און כי מערכות הנשק החדשות מיועדות לפריסה מיידית ביחידות הארטילריה הקדמיות המוצבות לאורך הגבול המשותף עם דרום קוריאה. הטילים הטקטיים מסוגלים לפגוע בדיוק גבוה במטרות בטווח של מאה קילומטרים, טווח המכסה באופן מלא את אזור הבירה הדרום קוריאנית סיאול. המנהיג הצפון קוריאני הצהיר כי "הניסויים הראו שהנשק ומערכות השיגור האוטומטיות שודרגו בהצלחה כדי להתאים לתנאים המתאימים של לוחמה מודרנית על מנת לשפר את יישומם בלחימה".

מומחים צבאיים ואנליסטים עצמאיים ציינו כי זו הפעם הראשונה שבה הממשל בפיונגיאנג מודה באופן פומבי על הטמעת בינה מלאכותית בטילים, לאחר שבעבר דיווח על שימוש דומה בכלי טיס בלתי מאוישים.

יאנג אוק, מומחה צבאי במכון אסאן למחקר מדיני, הסביר את המנגנון ואמר כי "זה קשור לשימוש בבינה מלאכותית בעת זיהוי המטרה והנחיית הטיל". להערכת חוקרים במכון הקוריאני לאיחוד לאומי, מדובר בשדרוג של מערכות ניווט דיגיטליות קיימות באמצעות שילוב טכנולוגיה המאפשרת נעילה אוטומטית על מטרות באמצעות נתונים המועברים בזמן אמת.

ההתקדמות הטכנולוגית המהירה של צפון קוריאה בשדרוג הארסנל הקונבנציונלי והטקטי שלה מתרחשת במקביל לשיתוף הפעולה הצבאי ההדוק עם מוסקבה. מאז שלהי שנת 2023 מספקת פיונגיאנג טילים בליסטיים ורקטות לצבא רוסיה עבור המלחמה באוקראינה, ושילוב זה בשדה הקרב הפעיל מאפשר לצפון קוריאה לאסוף נתונים מבצעיים יקרי ערך המשרתים אותה בעיצוב ובשיפור נשקה.