הפתיעו לטובה: סטודנט שעלה לקבל את התואר עם דגל פלסטין סולק בבושת פנים

סטודנט איסלאמיסטי / שמאלני שעלה לבמה באוניברסיטת ברקליי כדי לקבל את התואר מידי הנהלת האוניברסיטה נדרש להוריד את הדגל לפני שיעלה בחזרה | "זו המדיניות שלנו", אמרו המרצים לסטודנט שנאלץ להסיר את הדגל (חדשות) 

אוניברסיטת ברקלי סירבה להעניק תעודת תואר לבוגר שהניף את דגל פלסטין במהלך טקס הסיום הרשמי של בית הספר למדיניות ציבורית על שם גולדמן, ודרשה ממנו להסיר אותו לפני קבלת התעודה. האוניברסיטה הבהירה כי מדובר בהפרה ישירה של הנהלים הרשמיים של המוסד האקדמי לגבי התנהלות הסטודנטים במהלך טקסי ההסמכה הרשמיים.

​דובר מטעם האוניברסיטה מסר בתגובה רשמית כי "הנחיות הקמפוס לגבי תפאורת טקס הסיום קובעות כי הפגנות או מיצגים פוליטיים המשבשים את זרימת טקס הסיום הינם אסורים". בעקבות התקרית, נציג מקואליציית הסטודנטים בקמפוס תקף את ההחלטה ומסר כי "טקס הסיום הוא שיקוף של הזהות והערכים של הסטודנט. להעניש סטודנט בפומבי ולעכב את התואר שהוא עמל עבורו בגלל דגל זו תגובת יתר חמורה שמחניקה את חופש הביטוי".

​במהלך האירוע, שהופץ ברשתות החברתיות, המרצה על הבמה סירב למסור את התעודה לידי הסטודנט, שעטה כפייה ומשקפי שמש. בעקבות הסירוב, הטקס נעצר ליותר מדקה מול קהל המשפחות והסגל, והכרוז באולם פנה לבוגר ואמר: "אני מצטער, אבל אסור לנו להניף דגלים". הכרוז הוסיף בפני הנוכחים כי "דגלים אסורים. אסור לנו להניף דגלים".

​לאחר שהקהל באולם החל להשמיע קריאות בוז והטקס התעכב, הכרוז שב ופנה אל הסטודנט ואמר: "אני מצטער, זה לא המדיניות שלנו, זו המדיניות של האוניברסיטה". הסטודנט ניאות לבסוף למסור את הדגל לאדם שישב בקהל, חזר אל מרכז הבמה, קיבל לידיו את התעודה מהמרצה ועזב את המקום במהירות.

​האירוע הנוכחי מצטרף למתיחות בקמפוס, לאחר שבחודש שעבר הוזמנה המחבלת אסראא ג'עאביס, ששוחררה מהכלא בישראל במסגרת עסקת שחרור חטופים, לנאום בפני הסטודנטים בבית הספר למשפטים. הנאום, שאורגן על ידי 'תא הסטודנטים למען צדק בפלסטין', זכה למחיאות כפיים סוערות מצד הסטודנטים שנכחו באירוע בקמפוס.

אנטישמיות בארה"בתמיכה בטרורברקלי
