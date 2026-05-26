כיכר השבת
מסעיר את הרשת

תיעוד מטורף: לווייתן ענק זינק מהמעמקים ומחץ את הסירה

מבט אחד על המים השקטים לא הכין את הדייגים הללו לדרמת הענק שעמדה להתרחש בתוך שבריר שנייה | יונק ימי עצום מימדים זינק במלוא משקלו ישירות על ירכתי הסירה הקטנה, והעיף את הנוסעים אל המים במפגן עוצמה מפחיד של הטבע | צפו בתיעוד האותנטי שמסעיר את הרשת (חדשות בעולם)

רגעי הדרמה - הלוויתן פוגע בסירת דייג
רגעי הדרמה - הלוויתן פוגע בסירת דייג| צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

חוויית דיג שלווה ושגרתית מול חופי ניו המפשיר שבארה"ב הפכה בתוך שניות ספורות לסרט אימה מבעית, כאשר לווייתן גיבן עצום מימדים הגיח ממעמקי האוקיינוס ומחץ סירת דייגים קטנה לעיניהם המשתאות של עדי ראייה המומים.

האירוע הדרמטי, שתועד במקרה על ידי צעיר ששהה בסירה סמוכה, התרחש כאשר שתי סירות דייגים קטנות עגנו במרחק קצר זו מזו. לפתע, ללא כל אזהרה מוקדמת, המים החלו לגעוש ולווייתן ענק, שמשקלו מוערך בעשרות טונות, זינק אל האוויר במלוא הדרו - ונחת פגיעה ישירה על חלקה האחורי של אחת הסירות.

מעוצמת המכה האדירה והמשקל הבלתי נתפס, חרטום הסירה הונף אל על והיא התהפכה על צדה בתוך פחות משנייה. שני הדייגים שהיו על הסיפון נזרקו בעוצמה אל המים הגועשים, ממש במרחק נגיעה מהיונק הימי העצום שצלל בחזרה למעמקים.

בנס גלוי, הנוסעים בסירה הסמוכה לא איבדו את העשתונות. הם סובבו מיד את כלי השיט שלהם, התקרבו במהירות אל זירת האירוע ומשכו את שני הדייגים המבוהלים מהמים לפני שמי האוקיינוס הקרים או פגיעה משנית יסכנו את חייהם.

הודות לתושייה המהירה של המחלצים, האירוע המטורף הזה הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך הסירה שנמחצה ספגה נזק כבד וטבעה בחלקה. התיעוד האותנטי של רגע הקריסה הפך בתוך שעות ספורות לוויראלי ברחבי העולם ומשאיר את הגולשים פעורי פה מול כוחו הבלתי נתפס של הטבע.

סרטון ויראליטובה אור
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר