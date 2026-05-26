תיעוד מטורף: לווייתן ענק זינק מהמעמקים ומחץ את הסירה

חוויית דיג שלווה ושגרתית מול חופי ניו המפשיר שבארה"ב הפכה בתוך שניות ספורות לסרט אימה מבעית, כאשר לווייתן גיבן עצום מימדים הגיח ממעמקי האוקיינוס ומחץ סירת דייגים קטנה לעיניהם המשתאות של עדי ראייה המומים.

האירוע הדרמטי, שתועד במקרה על ידי צעיר ששהה בסירה סמוכה, התרחש כאשר שתי סירות דייגים קטנות עגנו במרחק קצר זו מזו. לפתע, ללא כל אזהרה מוקדמת, המים החלו לגעוש ולווייתן ענק, שמשקלו מוערך בעשרות טונות, זינק אל האוויר במלוא הדרו - ונחת פגיעה ישירה על חלקה האחורי של אחת הסירות.

מעוצמת המכה האדירה והמשקל הבלתי נתפס, חרטום הסירה הונף אל על והיא התהפכה על צדה בתוך פחות משנייה. שני הדייגים שהיו על הסיפון נזרקו בעוצמה אל המים הגועשים, ממש במרחק נגיעה מהיונק הימי העצום שצלל בחזרה למעמקים.

בנס גלוי, הנוסעים בסירה הסמוכה לא איבדו את העשתונות. הם סובבו מיד את כלי השיט שלהם, התקרבו במהירות אל זירת האירוע ומשכו את שני הדייגים המבוהלים מהמים לפני שמי האוקיינוס הקרים או פגיעה משנית יסכנו את חייהם.

הודות לתושייה המהירה של המחלצים, האירוע המטורף הזה הסתיים ללא נפגעים בנפש, אך הסירה שנמחצה ספגה נזק כבד וטבעה בחלקה. התיעוד האותנטי של רגע הקריסה הפך בתוך שעות ספורות לוויראלי ברחבי העולם ומשאיר את הגולשים פעורי פה מול כוחו הבלתי נתפס של הטבע.