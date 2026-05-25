ילד בן 8 מרחובות גילה ממצא נדיר שהדהים את הארכיאולוגים

דור ווליניץ, ילד בן 8 מרחובות, גילה במקרה פיסת ארכיאולוגיה רומית בת כ-1,700 שנה במהלך טיול משפחתי במכתש רמון שבנגב.

לפי רשות העתיקות, דור השתתף בסוף שבוע משפחתי של יחידת מילואים של הצנחנים, כאשר הבחין באבן מיוחדת על הקרקע בזמן שחיפש "דברים מיוחדים להראות בכיתה".

דור סיפר כי "פתאום שמתי לב לאבן מעניינת עם פסים על הקרקע והרמתי אותה". לאחר מכן הראה את הממצא לארכיאולוג עקיבא גולדהרש, חבר של אביו ומפקח ביחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות.

לדברי גולדהרש, בתחילה חשב שמדובר במאובן, אך אז הבחין בקפלי הבגד המפוסלים והבין שמדובר בפריט עתיק נדיר. השבר, בגודל שישה על שישה סנטימטרים, מציג חלק מדמות אנושית עטויה גלימה כבדה מסוג "הימטיון" ונוצר מאבן פוספוריט מקומית מהנגב, מה שמעיד כי ככל הנראה יוצר באזור.

החוקרים מעריכים כי השבר מתוארך למאה הרביעית לספירה. גולדהרש ציין כי "מציאת שבר כזה על פני השטח, ולא בחפירה מסודרת, היא דבר חריג במיוחד".

לאחר שהבין את חשיבות הממצא, דור מסר אותו למחלקת אוצרות המדינה של רשות העתיקות וקיבל תעודת הוקרה על "אזרחות טובה". גולדהרש אמר כי "ההתנהלות האחראית של דור ומשפחתו היא דוגמה לשמירה על נכסי התרבות של המדינה", והוסיף כי "דור הוא מודל לחיקוי עבור כולנו".