"יש כאן תינוק": השוטרים ביצעו חילוץ דרמטי תחת שטפון עז | צפו

מצלמות הגוף של המשטרה תיעדו חילוץ דרמטי של תינוק מרכב שנתקע בשיטפונות בעיר ביוויל שבטקסס.

לפי הדיווחים מהמקום, גשמים עזים הציפו בתוך דקות מעבר נמוך מעל נחל, ורכב פרטי לבן החל להיסחף בזרם המים.

כוחות ההצלה ניסו לעצור את הנהגת לפני שנכנסה למעבר המוצף, אך היא לא הבחינה בהם בזמן.

בתיעוד נשמעת הנהגת צועקת לשוטר כי תינוק נמצא בתוך הרכב. השוטר רץ דרך המים, פתח את הדלת וחילץ את התינוק כשהוא בתוך הסלקל. לאחר מכן אחד המחלצים כיסה את הילד במעיל כדי להגן עליו מהגשם.

המשטרה מסרה כי "לשמחתנו איש לא נפגע", והזהירה כי "מה שנראה בטוח למעבר ברגע אחד עלול להפוך למסוכן מאוד בתוך דקות". במשטרה קראו לנהגים שלא לעקוף מחסומים ולא להיכנס לאזורים מוצפים.