כתב אישום חמור בגין רצח כפול הוגש במדינת קליפורניה שבארצות הברית נגד צעירה בת 22, אשר מואשמת כי גרמה לתאונת דרכים קטלנית ומזעזעת בזמן שנהגה תחת השפעת אלכוהול וללא רישיון נהיגה בתוקף.

התאונה הקשה, שהתרחשה בעיר בייקרספילד, גבתה את חייהם של בני זוג נשואים והותירה עוד מספר פצועים באורח קשה. כעת, עם התקרבות מועד פתיחת משפטה, נחשפים מסמכים משפטיים רשמיים ובהם תמלילי חקירה המציגים את תגובתה המקוממת והאדישה של הנהגת הפוגעת לשוטרים שהגיעו לזירת האסון, דבר שמעורר סערה ציבורית נרחבת וכעס רב בקרב משפחות הקורבנות.

לפי הדיווח היום (שני) ב'ניו יורק פוסט', האירוע הטראגי התרחש בשעות הלילה כאשר בני הזוג שנהרגו, בשנות ה-30 לחייהם, חזרו לביתם באמצעות רכב הסעות.

מן החקירה עולה כי הצעירה, שהייתה אז בת 21, נהגה במהירות גבוהה בכביש המהיר, התעלמה לחלוטין מאור אדום ברמזור והתנגשה בעוצמה אדירה בדופן רכב ההסעות. מעוצמת הפגיעה נהרגו בני הזוג במקום. חברתם שהייתה עמם ברכב נפצעה באורח קשה מאוד, איבדה את שיניה, סבלה משברים קשים בכל חלקי גופה ונאלצה לעבור תהליך שיקום ארוך כדי ללמוד ללכת מחדש, בעוד נהג ההסעות סבל משבר בצוואר ומדימום מוחי.

על פי מסמכי בית המשפט שהגיעו לידי הניו יורק פוסט, הנהגת הצעירה הציגה קו הגנה מנותק ומתריס מול השוטרים בשטח, ואמרה להם "שתיתי רק טוויסטד טי (משקה אלכוהולי מבוסס תה) אחד, אחי".

בהמשך, כשהבינה את חומרת המצב שבו היא נמצאת ואת העובדה שהיא נעצרת, התלוננה בפני השוטרים ואמרה "אני לא אראה את הילד שלי יותר, אה, רק בגלל שנהגתי ושתיתי משקה אחד או שניים?".

בדיקות הדם שנערכו לה לאחר התאונה העלו כי רמת האלכוהול בגופה עמדה על 0.088%, שהיא מעל המקסימום המותר בחוק באותה מדינה, ובנוסף התברר כי היא החזיקה בהגה מבלי שהיה ברשותה רישיון נהיגה תקף כלל.

התביעה הכללית במחוז קרן החליטה להחמיר עמה והגישה נגדה עשרה סעיפי אישום שונים, כולל שני סעיפי רצח. סעיפי הרצח הוגשו למרות שהנאשמת נעדרת עבר פלילי קודם, וזאת לאחר שהמשטרה הציגה ראיות מבוססות המוכיחות כי קוראה הייתה מודעת היטב לסכנות הכרוכות בנהיגה תחת השפעת אלכוהול ובחרה במודע לעלות על ההגה.

מנגד, עורך דינה מנסה להוביל לקו מקל יותר וטוען כי יש להרשיעה בהריגה בלבד ולא ברצח, בשל העובדה שמדובר בעבירה ראשונה שלה. שופט מקומי כבר קבע כי יש די ראיות לקשר אותה למעשים, והיא תישאר במעצר מאחורי סורג ובריח ללא אפשרות לשחרור בערבות עד לתום ההליכים.

הפרשה ממשיכה להסעיר את תושבי האזור ואת הרשתות החברתיות, שבהן גויסו עשרות אלפי דולרים למימון הוצאות הלוויה של בני הזוג המנוחים, תוך שקרוביהם מצהירים כי החלל שהותירו אחריהם לעולם לא יתמלא.

המתיחות סביב הפרשה הגיעה לשיאה גם בין כותלי בית המשפט, כאשר במהלך אחד הדיונים הקודמים נעצר קרוב משפחה של הנאשמת לאחר שהתפרץ לעברה בצעקות תמיכה בניגוד להוראות המאבטחים. המשפט הרשמי של הנהגת, שבו היא כופרת בכל סעיפי האישום, צפוי להיפתח בשבועות האחרונים של חודש אוגוסט, אז יכריע חבר המושבעים את דינה.