רובה ציד ענק: כך הטנק המטורף הצליח להפיל רחפן

הטנק המטורף ( צילום: צבא צרפת )

שדה הקרב המודרני עובר מהפך דרמטי בשנים האחרונות, כאשר רחפנים זולים וקטנים הפכו לאיום המרכזי על כלים משוריינים כבדים. פעם אחר פעם, טנקי ענק שעלותם מגיעה למיליוני דולרים מנוטרלים על ידי כטב"מים מתאבדים שמחירם זעום יחסית. אולם כעת, נראה כי נמצא מענה יצירתי וקטלני במיוחד לאיום המדאיג הזה.

במהלך ניסוי ירי חי שנערך לאחרונה באבו דאבי, רשם צבא צרפת הישג יוצא דופן כאשר טנק מערכה מתקדם הצליח להפיל רחפן FPV קטן בתרחיש מאתגר. הניסוי בוצע על ידי כוחות רגימנט הקירסירים החמישי הצרפתי, המוצבים באיחוד האמירויות, כחלק מבחינת יכולות הגנה עצמית בטווחים קצרים.

עוצמה טכנולוגית בשדה הקרב - צילום: צבא ארה"ב (U.S. Army) עוצמה טכנולוגית בשדה הקרב | צילום: צילום: צבא ארה"ב (U.S. Army) 10 10 0:00 / 0:59

לקחי אוקראינה מגיעים למדבר אורשניק: הטיל הרוסי שאי אפשר ליירט ריסק הלילה את בקייב דני שפיץ | 16:02 טראמפ מבלבל את כולם: התמונה הלוחמנית שפרסם על איראן עם מילה אחת חזקי שטרן | 15:35 כפי שדווח לראשונה באתר Army Recognition, הניסוי נולד כתוצאה ישירה מלקחי הלוחמה באוקראינה. שם, רחפנים זעירים הפכו לסיוט של כוחות היבשה, הארטילריה והלוגיסטיקה. כדי להתמודד עם המטרה הקטנה והתזזיתית, שביצעה תמרונים חדים בזוויות גישה קשות, השתמש צוות הטנק בפגז ייחודי בקוטר 120 מ"מ. המערכה באוקראינה הוכיחה כי הכלים המשוריינים המסורתיים נמצאים בסכנה קיומית. רחפני FPV זולים, שעלותם נעה בין מאות לאלפי דולרים בלבד, מצליחים לנטרל טנקים ורכבי לחימה שעלותם עשרות מיליוני דולרים. התופעה הזו דחפה צבאות מערביים לחפש פתרונות דחופים.

כטב"ם, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

אפקט "רובה הציד" הענק

על פי חשיפת אתר Meta Defense, הסוד מאחורי היירוט המוצלח טמון בתחמושת מיוחדת מתוצרת חברת KNDS France, שנמצאת בשימוש כבר משנת 2012. לא מדובר בניסיון לפגוע ברחפן הזעיר פגיעה ישירה ומדויקת – משימה כמעט בלתי אפשרית עבור תותח טנק – אלא בשיטה חכמה בהרבה.

הפגז, ששוקל למעלה מ-11 קילוגרמים, משחרר באוויר ענן צפוף של כ-1,100 כדוריות טונגסטן במהירות מטורפת. המטען הקינטי הזה מציף לחלוטין את נתיב הטיסה של הרחפן, ומחסל אותו באפקט הדומה לרובה ציד ענק. כל כדורית טונגסטן הופכת לקליע קטלני שיוצר רשת צפופה באוויר, שכמעט בלתי אפשרי לחמוק ממנה.

מוכנות ארטילרית בלתי ניתנת לעצירה ( צילום: רס"ר לוק וילסון, הדף הרשמי של צבא ארה"ב )

מעבדה חיה במזרח התיכון

באתר Numerama הוסיפו כי הניסוי, שזכה לשם "Tirs LAD XL", נועד לבחון את הרחבת מדיניות הפתיחה באש של מערך השריון הצרפתי. המטרה היא שהטנקים יוכלו להעניק לעצמם רשת ביטחון ואמצעי הגנה אחרון מפני איומים אוויריים קרובים. יחד עם זאת, מומחים מדגישים כי הטווח היעיל של השיטה מוגבל לכמה מאות מטרים בלבד.

הכוח שביצע את הניסוי מוצב באבו דאבי בעשור האחרון ומפעיל כלים מתקדמים נוספים. החשיפה הממושכת שלו לזירה המזרח-תיכונית הפכה אותו ל"מעבדה חיה" עבור הצבא הצרפתי. המיקום האסטרטגי באיחוד האמירויות מאפשר לכוחות הצרפתיים לבחון טכנולוגיות חדשות בתנאים מדבריים קשים, הדומים לזירות לוחמה אפשריות במזרח התיכון.

מגבלות ויתרונות

למרות ההצלחה המרשימה, הפתרון הצרפתי אינו נטול מגבלות. קצב הטעינה האיטי של תותח הטנק וזווית ההגבהה המוגבלת שלו מקשים על יירוט רחפנים שמגיעים מזוויות תלולות או מבצעים תמרונים מהירים. בנוסף, הטווח היעיל של מאות מטרים בלבד הופך את השיטה לפתרון חירום משלים ולא לתחליף למערכות נ"מ ייעודיות.

עם זאת, הניסוי הוכיח כי ברגעי האמת, כאשר רחפן מתאבד מתקרב לטנק ואין זמן להפעיל מערכות הגנה אחרות, לטנקים המודרניים יש כעת שכבת הגנה קריטית שיכולה להציל חיים. זהו צעד משמעותי בהתמודדות עם האיום המתפתח של כטב"מים מתאבדים בשדה הקרב המודרני.

הפיתוח הצרפתי מצטרף לשורה של פתרונות חדשניים שצבאות מערביים מפתחים כדי להתמודד עם האיום הגובר של רחפנים. מדובר במרוץ טכנולוגי מתמשך, שבו כל צד מנסה למצוא את התשובה המושלמת לאיום המשתנה והמתפתח.