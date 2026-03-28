רחפן ב-200 דולר השמיד מסוק אמריקאי: צפו בתיעוד המביך

הסיוט הגדול של הצבא החזק בעולם הפך למציאות מדממת ומצולמת בשידור חי: רחפנים מסחריים פשוטים, שעלותם אינה עולה על כמה מאות דולרים, הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה של בסיס "ויקטורי" בבגדד ולהשמיד נכסים אסטרטגיים בשווי מיליונים. התיעוד שפורסם חושף לא רק את הפגיעה הקטלנית, אלא גם מחדל אבטחה מהדהד שמותיר את האמריקאים חסרי אונים מול "נשק העניים" החדש של המיליציות.

מכ"ם ההגנה הפך למטרה

הנשק הסיני שמאיים על מערכות ההגנה המערביות דוד הכהן וב. ניסני | 26.03.26

במרכז התיעוד שהופץ על ידי המיליציה הנתמכת באיראן, נראה רחפן מתאבד פוגע ישירות בגוף מסוק "בלאק הוק" חונה. רחפן שני פגע במכ"ם ה-'Sentinel', שאמור היה להיות ה"עיניים" של הבסיס ולזהות איומים בדיוק מהסוג הזה. על פי ניתוח של אתר 'The War Zone', המערכת שהייתה צריכה להגן על הבסיס – אפילו לא הגנה על עצמה, ועלתה בלהבות תוך שניות.

הטכנולוגיה האוקראינית בשירות עיראק

מה שמדאיג את גורמי הביטחון במערב היא האיכות הגבוהה של הווידאו, המצביעה על שימוש בסיבים אופטיים – שיטה שנוסתה בהצלחה בשדות הקרב של אוקראינה וכעת נוחתת במזרח התיכון. הכבל האופטי מאפשר למפעיל לשלוט ברחפן גם תחת שיבוש אלקטרוני כבד, מה שהופך את מערכות הלוחמה האלקטרונית היקרות של ארה"ב למיותרות לחלוטין.