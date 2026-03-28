מחדל בבסיס ויקטורי

רחפן ב-200 דולר השמיד מסוק אמריקאי: צפו בתיעוד המביך

מיליציה עיראקית חשפה תיעוד של פגיעה מדויקת במסוק "בלאק הוק" ובמערכת מכ"ם מתקדמת בבסיס צבאי מאובטח בבגדד. המתקפה, שבוצעה באמצעות רחפני סיב אופטי חסיני שיבוש, עברה ללא כל תגובה מצד מערכות ההגנה האמריקאיות ש"נרדמו בשמירה" (תקיפה והגנה)

תחמושת התקיפה FPV פוגעת במסוק בלאק הוק חונה
הסיוט הגדול של הצבא החזק בעולם הפך למציאות מדממת ומצולמת בשידור חי: רחפנים מסחריים פשוטים, שעלותם אינה עולה על כמה מאות דולרים, הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה של בסיס "ויקטורי" בבגדד ולהשמיד נכסים אסטרטגיים בשווי מיליונים. התיעוד שפורסם חושף לא רק את הפגיעה הקטלנית, אלא גם מחדל אבטחה מהדהד שמותיר את האמריקאים חסרי אונים מול "נשק העניים" החדש של המיליציות.

פגיעת כטב"מ איראני (צילום: מיליציה עיראקית הנתמכת על ידי איראן )

מכ"ם ההגנה הפך למטרה

במרכז התיעוד שהופץ על ידי המיליציה הנתמכת ב, נראה רחפן מתאבד פוגע ישירות בגוף מסוק "בלאק הוק" חונה. רחפן שני פגע במכ"ם ה-'Sentinel', שאמור היה להיות ה"עיניים" של הבסיס ולזהות איומים בדיוק מהסוג הזה. על פי ניתוח של אתר 'The War Zone', המערכת שהייתה צריכה להגן על הבסיס – אפילו לא הגנה על עצמה, ועלתה בלהבות תוך שניות.

הטכנולוגיה האוקראינית בשירות עיראק

מה שמדאיג את גורמי הביטחון במערב היא האיכות הגבוהה של הווידאו, המצביעה על שימוש בסיבים אופטיים – שיטה שנוסתה בהצלחה בשדות הקרב של אוקראינה וכעת נוחתת במזרח התיכון. הכבל האופטי מאפשר למפעיל לשלוט ברחפן גם תחת שיבוש אלקטרוני כבד, מה שהופך את מערכות הלוחמה האלקטרונית היקרות של למיותרות לחלוטין.

