מפץ ביטחוני על סף העימות הבא: מיליארד דולר להגנה

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית

התעשייה האווירית לישראל הודיעה על התקשרות אסטרטגית ומסיבית עם משרד הביטחון, במסגרתה תימכרנה מערכות מתקדמות להגנה אווירית בהיקף כולל המוערך בכמיליארד דולר. מדובר באחת ההתקשרויות הבולטות והמשמעותיות ביותר של החברה בשנים האחרונות, כאשר על פי הערכות אנליסטים בשוק, העסקה מבוצעת עבור לקוח זר בצינורות הרשמיים של הממשלה.

משרד הביטחון נחשב היסטורית ללקוח מהותי קבוע של התעשייה האווירית, והוא בעל זיקה ישירה ומלאה לבעלת השליטה הרשמית בתאגיד – מדינת ישראל. ההתקשרות הנוכחית מצטרפת לשורה ארוכה של עסקאות דומות שנחתמו לאחרונה בין התעשייה האווירית לבין מערכת הביטחון.

טילי ברק ( צילום: אתר התעשייה האווירית של ישראל )

לפי הדיווח הרשמי שהועבר לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, המהלך סווג באופן קשיח תחת ההגדרה של "עסקת בעלי שליטה שאינה זניחה", וזאת בשל היקף המכירות הקיצוני והחריג של החוזה. בעקבות הרגישות התאגידית, ההסכם הובא מייד לשולחן הדיונים של ועדת הביקורת של החברה ושל חברי הדירקטוריון. הגופים המפקחים בחברה התכנסו לישיבות מרתוניות בימים האחרונים, בתאריכים 18 במאי ו-20 במאי 2026, ואישרו את המהלך פה אחד. בשני הגופים נקבע נחרצות כי ההתקשרות הכלכלית המסיבית משרתת באופן מוחלט את טובת החברה ואינטרס המדינה. כידוע, התעשייה האווירית מובילה בשנים האחרונות שורה של עסקאות אסטרטגיות במערכות הגנה אווירית ברחבי העולם.

מערכת הטילים Arrow ( צילום: משרד הביטחון הישראלי | חשבון רשמי )

אין חשש ליציבות הפיננסית

בהודעתה הרשמית של התעשייה האווירית הודגש כי העסקה המדוברת מצויה עמוק בליבת האסטרטגיה העסקית של החברה לעשורים הקרובים. בהנהלה הבהירו כי תנאי החוזה הפיננסיים, לרבות התמורה המיועדת להתקבל, הם הוגנים, סבירים וראויים ביותר ביחס למקובל בשווקים הבינלאומיים.

כדי להרגיע את השווקים הפיננסיים ואת ציבור המשקיעים, ציינה החברה בנוסף כי לא מדובר ב"חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות, וכי לא קיים שום חשש סביר שההתקשרות הנוכחית תסכל או תפגע ביכולתה הכלכלית של החברה לעמוד בכל התחייבויותיה הקיימות והעתידיות במועדן הרגיל.

מגמה רחבה של התחזקות

העסקה הנוכחית מצטרפת למגמה רחבה של התחזקות בתעשייה הביטחונית הישראלית. כאמור, משרד הביטחון חתם בחודשים האחרונים על שורה של התקשרויות משמעותיות עם התעשייה המקומית, במסגרת האסטרטגיה שמובילים שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד אלוף (מיל') אמיר ברעם לחיזוק העצמאות החימושית.

בין ההתקשרויות הבולטות: עסקה בהיקף של כ-150 מיליון שקלים עם אלביט מערכות לייצור עשרות אלפי פגזי ארטילריה מסוג 155 מ"מ, וכן חוזים נוספים לפיתוח מערכות מתקדמות עבור חיל האוויר. המדיניות החדשה מבקשת לצמצם את התלות במדינות זרות ולהגדיל את בסיס הידע הטכנולוגי המקומי – רכיב שנתפס כקריטי לחוסן הלאומי בעידן של מלחמות ממושכות.

יצוין כי התעשייה האווירית מצויה בעיצומו של תהליך התעצמות רחב היקף, המשלב פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים עם הרחבת שיתופי הפעולה הבינלאומיים. עדכונים נוספים בהמשך.