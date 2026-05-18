מקומם: שני חיילים המשתייכים לחסידות חב"ד, המשרתים כבר למעלה מחצי שנה באחד החילות המרכזיים בצה"ל, הועמדו לדין משמעתי לאחר שלא הסתפרו במהלך ימי ספירת העומר.

לפי הדיווח בחדשות 14, השניים עוכבו על ידי המשטרה הצבאית, קיבלו דו"ח והוזמנו להליך משמעתי בעקבות העובדה שלא הסתפרו, זאת בזמן שהם מקפידים על המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר עד לחג השבועות.

על פי הדיווח, החיילים ניסו להסביר לנציגת המשטרה הצבאית כי מדובר במנהג דתי המהווה חלק בלתי נפרד מאורח חייהם ואמונתם. לדבריהם, לא מדובר בסירוב פקודה או בהפרת משמעת מכוונת, אלא בשמירה על מסורת הנהוגה בחסידות במשך שנים.

לשני החיילים קיים פטור זקן תקף כחוק, אולם בכל הנוגע לתספורת לא אושר עבורם פטור רשמי. למרות זאת, הם מדגישים כי מעבר לסוגיית אי-ההסתפרות לא נרשמה נגדם כל עבירת משמעת נוספת.

מדובר צה"ל נמסר: "הפקודה קובעת כי חייל רשאי לגדל זקן בהתאם לרצונו וזהותו האישית, בכפוף לעמידה בדרישות ההופעה הצבאית. לצורך כך עליו למלא הצהרה ולעדכן את מפקדיו. אם הזקן אינו עומד בפקודה – ההיתר עלול להישלל, אך ניתן לערער בפני מפקד בדרגת אלוף-משנה ובהמשך גם לענף המשטר והמשמעת.

ההיתר תקף לכל אורך השירות וניתן להגישו בשלבי השירות השונים. במידה וניתן דו״"ח למשרת על-ידי המשטרה הצבאית, ניתן לערער על הדו״ח ולבטלו אם ניתן בניגוד למדיניות/הוראות".