כיכר השבת
"מותאם לחרדים"?!

רוצים לגייס חרדים - אבל נגד הדת: התקרית עם החיילים החסידים שמסעירה את הצבא

שוב רדיפת דת בצבא: חיילים המשתייכים לחסידות חב"ד, המשרתים כבר למעלה מחצי שנה באחד החילות המרכזיים בצה"ל, הועמדו לדין משמעתי לאחר שלא הסתפרו במהלך ימי ספירת העומר, זאת בזמן שהם מקפידים על המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר עד לחג השבועות (צבא)

חיילים חרדים (צילום: אנשי"ם)

מקומם: שני חיילים המשתייכים לחסידות חב"ד, המשרתים כבר למעלה מחצי שנה באחד החילות המרכזיים ב, הועמדו לדין משמעתי לאחר שלא הסתפרו במהלך ימי ספירת העומר.

לפי הדיווח בחדשות 14, השניים עוכבו על ידי המשטרה הצבאית, קיבלו דו"ח והוזמנו להליך משמעתי בעקבות העובדה שלא הסתפרו, זאת בזמן שהם מקפידים על המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר עד לחג השבועות.

על פי הדיווח, החיילים ניסו להסביר לנציגת המשטרה הצבאית כי מדובר במנהג דתי המהווה חלק בלתי נפרד מאורח חייהם ואמונתם. לדבריהם, לא מדובר בסירוב פקודה או בהפרת משמעת מכוונת, אלא בשמירה על מסורת הנהוגה בחסידות במשך שנים.

לשני החיילים קיים פטור זקן תקף כחוק, אולם בכל הנוגע לתספורת לא אושר עבורם פטור רשמי. למרות זאת, הם מדגישים כי מעבר לסוגיית אי-ההסתפרות לא נרשמה נגדם כל עבירת משמעת נוספת.

מדובר צה"ל נמסר: "הפקודה קובעת כי חייל רשאי לגדל זקן בהתאם לרצונו וזהותו האישית, בכפוף לעמידה בדרישות ההופעה הצבאית. לצורך כך עליו למלא הצהרה ולעדכן את מפקדיו. אם הזקן אינו עומד בפקודה – ההיתר עלול להישלל, אך ניתן לערער בפני מפקד בדרגת אלוף-משנה ובהמשך גם לענף המשטר והמשמעת.

ההיתר תקף לכל אורך השירות וניתן להגישו בשלבי השירות השונים. במידה וניתן דו״"ח למשרת על-ידי המשטרה הצבאית, ניתן לערער על הדו״ח ולבטלו אם ניתן בניגוד למדיניות/הוראות".

צה"לחיילים חרדיםגידול זקן

נו באמת שוטר צבאי הוא חייל בן 19 שלא מבין כלום הוא לא נגד חרדים אלא אלו הנהלים מבחינתו, מידיעה אומר שבמצב כזה לא יעשו להם כלום בזמן ה"משפט"(עמידה מול מפקד מהיחידה, במקסימום נזיפה ) אגב יש פטור שיער זמני לספירת העומר שהם יכלו למלא ככה שזה לא באמת תירוץ
חייל בהווה אברך בעבר
שים לב שגם לפי הכתבה הפטור הינו לזקן ולא לשיער ככה שכנראה שהם באמת עשו טעות. אבל מ"מ צריך להבין שבשביל שתהליך כזה יקרה חייבים למנוע אירועים כאלה, יש אנשים שמנצלים אירועים כאלה, מנפחים ומפיקים מזה רווח פוליטי.
עובד, לומד, התגייס
חסידות קרלין סטולין הרבה מאד הולכים לצבא הרבי מאד מעודד את זה ושם אין שום בעיה מעניין למה דווקא בחבד כל הסיפורים
מושי
עובדתית מדובר בשתי חסידי חב"ד. מה אתה רוצה?
שלמה
לא שולחים בחורים, הרוב הם נשואים ובקודקוד במשרדים בהפרדה
לוי
מדוע חרדים לא מתגייסים בהמוניהם?
זו התשובה
בגלל שילוב של בורות, טיפשות ורשעות.
אורח לרגע
טיפשות זה לפרוס רשתות במקום לדרוס את האויב המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים
מוטי
וכן כי לא רוצים להלחם בלי חתירה אמתית לניצחון ורק לאיבוד חיים
שלום
בפקודת מטכל כתוב בפרוש שאין לחייב חייל דתי הסתפר בספירת העומר. השוטר/ת לא יודעים את החוק.
אחר כך

