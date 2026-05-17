אב החטוף חושף: זה מה שאמר עד א-דין אל חדאד לבנות שהיו בשבי

"סגירת מעגל". כך תיאר היום (ראשון) חגי אנגרסט, אביו של שורד השבי מתן אנגרסט, את חיסולו של עז א-דין אל-חדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה בסוף השבוע.

בריאיון שהעניק הבוקר לינון מגל ובן כספית, בתכניתם ברדיו 103FM, אמר אנגרסט כי "לא היה לנו ספק שזה אמור לקרות". עוד סיפר האבא כי "מתן היה תעודת הביטוח שלו. הם היו לא מעט ביחד. אל-חדאד אמר לבנות שהן מבחינתו זהב, אבל מתן הוא היהלום שלו. הוא ידע שמתן לוחם, הוא ידע שהוא יהיה חשוב לנו". אל-חדאד, שהיה אחד מאדריכלי הטבח ב-7 באוקטובר, חוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר על דירת מסתור שבה שהה. התקיפה בוצעה באמצעות שלושה מטוסי קרב שהטילו 13 חימושים על המטרה, בעקבות מעקב מודיעיני רציף שנמשך כשבוע וחצי מאז קבלת האישור המדיני. המפקד הבכיר של ציר הרשע האיראני נלכד – ותכנוני הזוועה שלו נחשפים כיכר השבת | 13:05 ההודעה המלאה | חמאס מודה: עז א-דין אל חדאד - שהיד ב. ניסני | 16.05.26 כזכור, מתן אנגרסט שוחרר מהשבי לאחר 738 ימים במנהרות חמאס, יחד עם שלושה חטופים נוספים - שגב כלפון, נמרוד כהן ובר קופרשטיין. במהלך תקופת השבי, משפחת אנגרסט לא הפסיקה לפעול למען שחרורו.

במערכת הביטחון מציינים כי אל-חדאד ניהל את מערך החטופים והקפיד להקיף את עצמו בחטופים ישראלים כמגן אנושי. בשבועות האחרונים פעל לשיקום שרשרת הפיקוד של ארגון הטרור, פיקד על הכוחות שנותרו בשטח והכווין את הלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה.

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה רשמית שבה הודה בחיסולו של אל-חדאד, וכינה אותו "שהיד". בהודעת האבל השוו בכירי חמאס את מעמדו לזה של מוחמד דף ויחיא סינוואר, שחוסלו אף הם על ידי כוחות הביטחון במהלך המלחמה.

לאחר שחרורו, שב מתן אנגרסט יחד עם שלושת החטופים הנוספים לאוהל של הרבי בניו יורק, כדי להודות על הנס. "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר מתן במעמד מרגש. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה".

חיסולו של אל-חדאד מצטרף לשורה ארוכה של חיסולי בכירי חמאס במהלך המלחמה. בשבוע שעבר חוסל גם חמזה שרבאצי, מפקד בגדוד שג'אעיה שהשתתף בפשיטה על מוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, יחד עם עזאם אל-חיה, מחבל נוסף מיחידת העילית "נוח'בה".

בצה"ל ובשב"כ מדגישים כי המצוד אחר כלל המעורבים בטבח נמשך בכל העת, ולא יהיה מקום שבו יוכלו להסתתר. "המעגל נסגר", מסכם חגי אנגרסט, תוך שהוא משקף את תחושת הסגירה שחשים רבים ממשפחות החטופים המשוחררים.