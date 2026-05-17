יותר ממה שחשבו: נחשפים פרטים על הבסיסים הסודיים של ישראל

פרסום דרמטי בעיתון הניו יורק טיימס היום (ראשון) חושף כי מדינת ישראל הקימה והפעילה בחשאיות לפחות שני מאחזים צבאיים סודיים בעומק המדבר המערבי של עיראק, אשר שימשו כבסיסים קדמיים לפעילות מבצעית חסרת תקדים נגד איראן. זאת בשונה ממה שדווח בתחילה על בסיס אחד שכזה.

לפי הדיווח, המבוסס על גורמים ביטחוניים אזוריים ועיראקיים בכירים, כוחות ישראליים החלו בהכנות להקמת הבסיס המאולתר הראשון כבר בשלהי שנת 2024, מתוך מטרה לזהות אתרים מרוחקים שישמשו כנקודות זינוק ותמיכה במערכות עתידיות.

המאחז החשאי הוכח כיעיל ביותר וכבעל חשיבות אסטרטגית עליונה במהלך ימי הלחימה מול טהרן ביוני 2025, כאשר שימש את חיל האוויר הישראלי וכוחות מיוחדים למשימות של סיוע אווירי, תדלוק מטוסי קרב ומתן מענה רפואי דחוף, דבר שקיצר משמעותית את נתיבי הטיסה ואיפשר חסכון בזמן יקר.

הסוד הצבאי השמור, שהוסתר במשך חודשים ארוכים בלב המדבר העיראקי, נחשף כתוצאה מאירוע טרגי שהתרחש ב-3 במרץ. רועה צאן בדואי מקומי בן 29, עווד אל-שמרי, יצא למסע קניות שגרתי בטנדר שלו לכיוון העיירה אל-נוכ'ייב, ובמהלך הדרך נתקל במקרה במאחז הישראלי המבודד, שבו הבחין בחיילים, מסוקים ואוהלים הממוקמים סביב מסלול נחיתה מאולתר.

אל-שמרי הספיק ליצור קשר עם מפקדת הצבא העיראקי באזור ולדווח על הממצאים החריגים, אך זמן קצר לאחר מכן אבד עמו הקשר. לפי עדויות של תושבי המחנה הבדואי, מסוק צבאי רדף אחרי הטנדר שלו וירה לעברו שוב ושוב עד שהרכב נעצר בחול ועלה באש, אירוע שהוביל למותו של הרועה. יממה לאחר מכן, שיגר הצבא העיראקי כוח סיור לבדיקת האזור, אך עם התקרבותו למקום ספג הכוח אש כבדה שהביאה למותו של חייל עיראקי, לפציעתם של שניים נוספים ולהשמדת שני כלי רכב, דבר שאישר לבגדד כי מדובר בכוח צבאי מיומן ונחוש במיוחד.

החשיפה המסעירה מעוררת טלטלה פוליטית וביטחונית עמוקה בעיראק ומציבה את הממשל בבגדד בעמדה מביכה ביותר מול אזרחיו. עיראק, שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל ורואה בה מדינת אויב, נמנעת עד כה מהכרה רשמית בקיומם של הבסיסים, ודוברי מערכת הביטחון שלה טוענים כי אין בידיהם מידע על מיקומם.

עם זאת, בכירי הצבא אישרו בשיחות סגורות, לפי הדיווח, כי חשדו בנוכחות זרה במדבר במשך למעלה מחודש לפני הגילוי. חברי פרלמנט עיראקים שהשתתפו בתדרוכים חשאיים זעמו על הפגיעה הבוטה בריבונות המדינה והגדירו את שתיקת הממשלה כמבישה. יתרה מכך, במהלך התדרוכים התברר כי קיים בסיס סודי שני, שלא פורסם בעבר, הפועל אף הוא באזור המדבר המערבי.

במרכז הסערה עומד גם תפקידה של ארצות הברית, בעלת בריתה המרכזית של עיראק. מהמידע עולה כי וושינגטון הייתה מודעת לקיומם של המאחזים הישראליים לפחות מאז קיץ 2025, אך בחרה להסתיר זאת מהממשל העיראקי. גורמי ביטחון ציינו כי ארה"ב ניצלה את שליטתה בביטחון המרחב האווירי ואילצה את עיראק להשבית את מערכות המכ"ם שלה באמתלה של הגנה על כלי טיס אמריקאיים, מה שאיפשר למטוסים ישראליים לפעול בחופשיות ובחשאיות מוחלטת ללא חשש מגילוי. מפקדים בכירים לשעבר בצבא הארה"ב ודיפלומטים באזור אישרו כי לאור הקשרים ההדוקים בין המדינות, בלתי נתפס שפיקוד המרכז האמריקאי (CENTCOM) לא היה בסוד העניינים.

לדברי מומחים לסיכונים פוליטיים במזרח התיכון, גילוי הבסיסים הישראליים על אדמת עיראק עלול לערער לחלוטין את האיזון השברירי שבו נמצאת בגדד, הלכודה מזה שנים במאבק השפעה בין וושינגטון לבין שכנתה החזקה איראן. החשיפה עלולה להגביר את הלחץ הציבורי והפוליטי נגד הנוכחות האמריקאית במדינה, לפגוע במאמצים לרסן את המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, ואף להעניק לטהרן עילה ללגיטימציה להתערבות צבאית ישירה יותר בעיראק במקרה שהעימות האזורי יתחדש. נכון לעכשיו, הבסיס שנחשף באל-נוכ'ייב אינו פעיל עוד, בעוד שמעמדו של המאחז החשאי השני נותר תחת איפול כבד, כשצה"ל ופיקוד המרכז האמריקאי מסרבים להגיב באופן רשמי לממצאים.