החיסול הצליח

ההודעה המלאה | חמאס מודה: עז א-דין אל חדאד - שהיד 

חמאס אישר כי חוסל מנהיג חמאס בעזה, עז א-דין אל חדאד | בהודעה שפרסם ארגון הטרור אושר כי האיש הפך ל"שהיד" | ההודעה המלאה של חמאס לאחר חיסולו של מנהיג ארגון הטרור, שהיה מאדריכלי השבעה באוקטובר (חדשות) 

עז א דין אל חדאד (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

פרסם הודעה רשמית שבה הוא מודה באופן פומבי בחיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של התנועה ברצועת עזה, עז א-דין אל-חדאד, בעקבות תקיפת דירת המסתור שביצע חיל האוויר.

בהודעת הארגון נאמר כי "תנועת חמאס מבכה בפני המוני עמנו הפלסטיני, האומה הערבית והאסלאמית, ובפני כל אדם חופשי ומכובד בעולם הזה, את אחד מגדולי לוחמי עמנו הפלסטיני, המפקד הכללי של גדודי השהיד עז א-דין אל-קסאם, עז א-דין אל-חדאד 'אבו סוהייב', לאחר מסע ארוך של ג'יהאד ומאבק בכיבוש".

בהודעת האבל הרשמית ביקשו בהנהגת חמאס להרים את מעמדו של ראש הזרוע הצבאית שסוכל, והשוו אותו לבכירי הארגון שחוסלו על ידי כוחות הביטחון של ישראל במהלך המלחמה ברצועה. בארגון הטרור הצהירו כי "האיש הזה יהיה הר מהרי פלסטין, הוא ניצב לצד הגדולים בהיסטוריה של המהפכה הפלסטינית העכשווית, לצד השהיד המפקד עז א-דין אל-קסאם, והשהידים מוחמד דף ויחיא סינוואר. היום ניצב עז א-דין אל-חדאד אבו סוהייב בשרשרת המפוארת הזו, שרשרת הזהב של בני עמנו שהקריבו למען חירות המקומות הקדושים והאסירים".

למרות הפגיעה הקשה בהנהגה הצבאית של התנועה עם מותו של אל-חדאד, שהיה אמוון על שיקום גדודי הארגון, בחמאס ניסו לשדר המשכיות ומסרו כי הפעילות המזוינת נגד ישראל לא תיפסק בשל הסיכול.

הנהגת חמאס חתמה את הודעתה הרשמית בהצהרה לפיה "האובדן הזה גדול, אבל הצעדה נמשכת. השיירה הארוכה הזו של האנשים הטהורים, שהמפקד הגדול אבו סוהייב היה ביניהם, ממשיכה בדרכה כשהיא מובלת על ידי התקווה לניצחון מאללה. היא תעצור בקרוב בחצרות מסגד אל-אקצא המבורך, משוחרר וגאה בעזרת השם".

חמאסעז א-דין חדאד
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

8
אנחנו זוכרים שאמרו על מוחמד דף שהוא בלי רגליים וידיים
יוסיפון
7
עכשיו השהיד הזה הולך ישר ל 72 הבתולות שמחכות לו.
יורם
6
"באבוד רשעים רנה" הזכות של הטייסים האלופים להפוך טינופת לעפר ואפר כן יאבדו כל אויבך ה' ☆☆☆
עמישראל
5
הודו לה' כי טוב עוד נבלה הלך ישר לגיהנום יישר כוח לטייסים הגיבורים, שלוחא דרחמנא תמשיכו לפרק אותם לחתיכות בלי לרחם על אף מחבל!
חיים
4
חיסול ממוקד וחשוב מאוד נגד האיש הרע הזה שאחראי לטבח. ישר כוח עצום לצבא שלנו שמכה באויב בחוזקה ובנחישות רבה
אלעזר
3
חמאס אומרים שהוא בשרשרת הזהב עם סינוואר... איזה זהב שרשרת של קבב שרוף על האש כפרה על צה"ל פירקתם את הנבלה הללויה
בן משה
2
כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו הטיל הזה היה שליח הדין הקדוש אשרי הלוחמים שזכו לבצע את נקמת דם אחינו השפוך להמשיך להכותם
יחזקאל
1
אבו סוהייב נכנס לגיהנום וראה את סינוואר ומוחמד דף מנקים את השירותים. אחלה שרשרת זהב סידרו לכם שם תהנו מהחום
קובי

