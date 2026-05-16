ההודעה המלאה | חמאס מודה: עז א-דין אל חדאד - שהיד 

ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה רשמית שבה הוא מודה באופן פומבי בחיסולו של מפקד הזרוע הצבאית של התנועה ברצועת עזה, עז א-דין אל-חדאד, בעקבות תקיפת דירת המסתור שביצע חיל האוויר.

בהודעת הארגון נאמר כי "תנועת חמאס מבכה בפני המוני עמנו הפלסטיני, האומה הערבית והאסלאמית, ובפני כל אדם חופשי ומכובד בעולם הזה, את אחד מגדולי לוחמי עמנו הפלסטיני, המפקד הכללי של גדודי השהיד עז א-דין אל-קסאם, עז א-דין אל-חדאד 'אבו סוהייב', לאחר מסע ארוך של ג'יהאד ומאבק בכיבוש".

בהודעת האבל הרשמית ביקשו בהנהגת חמאס להרים את מעמדו של ראש הזרוע הצבאית שסוכל, והשוו אותו לבכירי הארגון שחוסלו על ידי כוחות הביטחון של ישראל במהלך המלחמה ברצועה. בארגון הטרור הצהירו כי "האיש הזה יהיה הר מהרי פלסטין, הוא ניצב לצד הגדולים בהיסטוריה של המהפכה הפלסטינית העכשווית, לצד השהיד המפקד עז א-דין אל-קסאם, והשהידים מוחמד דף ויחיא סינוואר. היום ניצב עז א-דין אל-חדאד אבו סוהייב בשרשרת המפוארת הזו, שרשרת הזהב של בני עמנו שהקריבו למען חירות המקומות הקדושים והאסירים".

למרות הפגיעה הקשה בהנהגה הצבאית של התנועה עם מותו של אל-חדאד, שהיה אמוון על שיקום גדודי הארגון, בחמאס ניסו לשדר המשכיות ומסרו כי הפעילות המזוינת נגד ישראל לא תיפסק בשל הסיכול.

הנהגת חמאס חתמה את הודעתה הרשמית בהצהרה לפיה "האובדן הזה גדול, אבל הצעדה נמשכת. השיירה הארוכה הזו של האנשים הטהורים, שהמפקד הגדול אבו סוהייב היה ביניהם, ממשיכה בדרכה כשהיא מובלת על ידי התקווה לניצחון מאללה. היא תעצור בקרוב בחצרות מסגד אל-אקצא המבורך, משוחרר וגאה בעזרת השם".