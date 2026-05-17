בסוף השבוע הותר לפרסום כי התביעה הפדרלית בארצות הברית הגישה כתב אישום חמור לבית המשפט במנהטן נגד מוחמד באקר א-סעדי, אזרח עיראקי ובכיר במיליציה השיעית הפרו-איראנית "כתאיב חיזבאללה" (גדודי חיזבאללה עיראק).

על פי מסמכי האישום שנחשפו, א-סעדי נעצר בטורקיה בעת שהיה בדרכו למוסקווה, והוסגר לאחרונה לידי הרשויות האמריקניות. הוא מואשם כי פיקד והוציא לפועל תשתית טרור ענפה שתכננה וביצעה לפחות 20 מתקפות טרור ופיגועי הצתה ברחבי ארצות הברית, קנדה ואירופה מאז פרוץ המלחמה מול איראן, תוך התמקדות מובהקת בניסיונות לפגוע בבתי כנסת, מוסדות יהודיים ויעדים מערביים.

מעצרו והסגרתו של א-סעדי, המוגדר בארצות הברית כאחד המחבלים הבכירים והמסוכנים ביותר שפעלו בשליחות איראן, שופכים אור על התרחבות זרועות הטרור של הרפובליקה האסלאמית אל מחוץ לגבולות המזרח התיכון ישירות אל תוככי מדינות המערב.

מכתב האישום עולה כי המחבל הבכיר ניהל הכנות קדחתניות וניסה לגייס פעילים לצורך הוצאה לפועל של פיגועים משמעותיים נגד מרכזי פולחן יהודיים בערים מרכזיות בארצות הברית, ובהן ניו יורק, לוס אנג'לס ואריזונה. החוקרים הפדרליים אף שמו יד על תמלילי שיחות טלפון שבהן נשמע הנאשם דן במפורש בתכנון הפגיעה במוסדות הדת היהודיים.

במסגרת החקירה המאומצת, הצליחו גופי האכיפה בארצות הברית לקשור בין א-סעדי לבין שורה של תעלומות טרור שהעסיקו את שירותי הביטחון באירופה בתקופה האחרונה. בין היתר, מיוחסים לו פיגוע הצתה נגד בית כנסת בעיר ליאז' שבבלגיה, וכן תקיפת סניף בנק אמריקני בשדרות השאנז אליזה בפריז.

רבות מהתקיפות הללו יוחסו בתחילה לארגון צל מסתורי ולא מוכר בשם "אסחאב אל-ימין אל-אסלאמיה", אשר נהג לקבל אחריות על פיגועים ופעולות חבלה ברחבי אירופה ובריטניה, אולם כעת חושפים החוקרים כי מדובר היה בארגון קש פיקטיבי שנועד להסוות את מעורבותה הישירה של המיליציה העיראקית בהכוונת איראן.

התביעה האמריקנית הציגה ראיות המלמדות על קשריו ההדוקים של א-סעדי עם צמרת משטר האייתוללות, ובהן תמונות שלו לצד מפקד "כוח קודס" במשמרות המהפכה לשעבר, קאסם סולימאני, שחוסל על ידי ארצות הברית בשנת 2020.

התמונות, שצולמו על רקע מפות מבצעיות של הערים חלב ואידליב, מתעדות את מעורבותו רבת השנים של המחבל בלחימה בסוריה לצד המשטר המקומי. ארגון "כתאיב חיזבאללה", שבו שימש א-סעדי כמפקד בכיר, נחשב לאחת הזרועות הקיצוניות והחזקות ביותר של איראן בעיראק, ובין היתר נקשר שמו בעבר בהרג חיילים אמריקנים וכן בחטיפתה של האזרחית הישראלית אליזבט צורקוב. במהלך הדיון הראשוני בבית המשפט במנהטן, סירב הנאשם למסור הודאה, בעוד עורך דינו טען בפני השופט כי מדובר ב"אסיר פוליטי".

במקביל להתפתחות הדרמטית בניו יורק, רשמו רשויות החוק בארצות הברית הישג משמעותי נוסף במלחמה בציר הטרור, כאשר ממשלת ונצואלה הסגירה לידיהם את אלכס סעב, איש עסקים בן 54 ממוצא לבנוני, הנחשב לבן ברית מרכזי של ארגון חיזבאללה בדרום אמריקה ואיש סודו של הנשיא המודח ניקולס מדורו.

סעב, שנעצר בעבר והשתחרר בשנת 2023 במסגרת עסקת חילופי אסירים של ממשל ביידן, הועבר מחדש לידי האמריקנים לאחר שנחשד כמי שסייע במימון ובהוצאה לפועל של רשת ההברחות והכספים של הציר האיראני באמריקה הלטינית. גורמי אכיפה מעריכים כי אם סעב יבחר להמשיך ולשתף פעולה עם חוקריו, הוא עשוי לשמש כעד מפתח מרכזי במשפטו של שליט ונצואלה לשעבר, הממתין אף הוא למשפט פדרלי במנהטן בגין עבירות סחר בינלאומי בסמים לאחר שנלכד בפשיטה צבאית בקראקס.