בצעד שמסמן שינוי דרמטי במאזן הכוחות באירופה, ביצע צבא ארצות הברית השבוע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות GPS מסוג GMLRS באמצעות מערכת הארטילריה המשודרגת M270A2. האירוע ההיסטורי התרחש במסגרת התרגיל הצבאי "מגן בלטי 26" על אדמת פולין, ומציב קו הגנה קדמי וקטלני מול האיומים הרוסיים בגבול המזרחי של נאט"ו.

התרגיל, שנערך בשיתוף פעולה הדוק עם חטיבת הטילים הראשונה של פולין, נועד להמחיש את השילוב הקרבי של ארטילריה רקטית אמריקנית מודרנית המסוגלת לפגוע במטרות איכות בטווחים ארוכים ובדיוק כירורגי. על פי פרסומים רשמיים של נאט"ו, התיאום המבצעי בין הכוחות הגיע לרמה חסרת תקדים, כאשר המערכת החדשה הוכיחה יכולות מבצעיות מתקדמות בתנאי שדה אמיתיים.

טיל ששוגר ממערכת ה-Homar-K פגע ביעד בטווח שיא של 79.6 ק"מ. - צילום: המטה הכללי של זרועות הכוחות המזוינים טיל ששוגר ממערכת ה-Homar-K פגע ביעד בטווח שיא של 79.6 ק"מ. | צילום: צילום: המטה הכללי של זרועות הכוחות המזוינים

המערכת M270A2 היא למעשה גרסה מודרנית ומשודרגת של משגר הרקטות הזחלי המוכר, ומהווה את אחד משדרוגי האמצעים החשובים ביותר של צבא ארה"ב בתחום כוח האש ארוך הטווח. בעוד שהיא שומרת על עוצמת האש המקורית, המערכת כוללת שיפורים הכרחיים כגון מנוע משופר, תא לוחמים ממוגן ומערכת בקרת אש מתקדמת. בשונה ממערכת ה-HIMARS שזכתה לפרסום רב במלחמה באוקראינה ונושאת תא שיגור אחד, ה-M270A2 המאסיבית נושאת שני תאים. עיצוב זה מעניק לה נפח אש כפול - יתרון קריטי במערכות לחימה בעצימות גבוהה הדורשות כוח אש רציף, ניידות שטח ויכולת היערכות מחדש במהירות. הרקטות שהופעלו בתרגיל מספקות פגיעה מדויקת בטווחים של למעלה מ-70 קילומטרים, תוך מוכנות מבצעית לקלוט בעתיד חימוש שיוכל להגיע למרחקים של כ-150 קילומטרים.

יכולות אלו מאפשרות למפקדים לתקוף מטרות איכותיות כמו מפקדות, מאגרי תחמושת ומערכות הגנה אווירית ממרחק בטוח, תוך חיסכון משמעותי בתחמושת והפחתת סיכון לכוחות. כפי שהוכח בניסויים טכנולוגיים אחרונים, השילוב של דיוק מדויק וניידות גבוהה הופך למפתח בשדה הקרב המודרני.

מסר אסטרטגי למוסקבה

הבחירה לבצע את תרגיל האש החיה בפולין נושאת משמעות אסטרטגית עמוקה מעבר להישג הטכנולוגי. פולין ניצבת בלב ארכיטקטורת ההגנה המזרחית של נאט"ו, והיא מחברת בין האזור הבלטי, אזורי עורף לוגיסטיים ואגן מזרח אירופה כולו. הוכחת היכולת המבצעית של ארטילריה אמריקנית כבדה על אדמת פולין מחזקת את מהימנות ההגנה הקדמית של הברית.

התרגיל מוכיח כי שיתוף הפעולה בין הצבאות עבר משלב סמלי בלבד ליכולת תיאום מעשית הכוללת זיהוי מטרות, תנועה משותפת ודילוג בין עמדות שיגור תחת אש. המלחמה באוקראינה הוכיחה את חשיבותן העצומה של ארטילריה מדויקת וניידות להבטחת שרידות הכוחות מול אש נגדית, והתרגיל הנוכחי יישם את הלקחים הללו הלכה למעשה בתוך מסגרת נאט"ו.

המסר הגיאופוליטי העולה מפיצוץ הרקטות ב"מגן בלטי 26" מהדהד למרחקים. עבור מדינות אירופה, יש כאן המחשה ברורה לכך שכוח האש האמריקני מודרני, ערוך בשטח ומשולב היטב עם הכוחות המקומיים. עבור רוסיה, מוצבת כאן אזהרה חד-משמעית: החזית המזרחית של נאט"ו כבר אינה מוגנת רק על ידי נוכחות בסיסית, אלא נשענת על כוח אש מדויק וקטלני בעל יכולת לפגוע במהירות בעומק המבצעי של האויב.

כפי שדווח בהקשרים אסטרטגיים דומים, המעבר לייצור המוני של מערכות נשק מדויקות משקף שינוי תפיסתי מהותי באסטרטגיה הצבאית האמריקאית. בכך, הפך תרגיל מקומי של שיתוף פעולה טקטי לתצוגת תכלית גלובלית של הנהגה אמריקנית ושל עוצמת ההרתעה בחזית המתוחה ביותר של יבשת אירופה.