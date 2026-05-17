לוחמי צה"ל בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

חיילי מילואים המשרתים בפלוגת רפואה בגבול הצפון מוצאים עצמם במצב תמוה ומעליב: הם נדרשים לחצות את הגבול ללבנון ולפנות פצועים תחת אש, אך לפני מספר חודשים הורדו מתקן 'דרג א'' ללא כל הסבר - למרות שתפקידם לא השתנה כלל.

תקן 'דרג א'' ניתן למי שמשרת בתפקיד מסוכן הכולל חציית גבול, והוא קובע את רמת הזכאות למענקים וזכויות למשרתים. החיילים הורדו במדרג ללא הסבר, והפכו ל'דרג ב'' - למרות שהם ממשיכים לבצע בדיוק את אותן משימות מסוכנות. פינוי פצועים תחת התרעות ירי ביום חמישי האחרון, כך על פי דיווח הבוקר (ראשון) בכאן חדשות, התרחש אירוע שהמחיש את האבסורד: החיילים פינו פצועים בראש הנקרה תחת התרעות ירי. "אנחנו כל הזמן בדריכות שיא", סיפרה נ', שמשרתת ביחידה. "אנחנו חוצים את הגבול לפנות נפגעים ונמצאים תחת איום מתמיד של רחפנים וכטב"מים. זה מעליב ומראה שמזלזלים בחיים שלנו". אב החטוף חושף: זה מה שאמר עד א-דין אל חדאד לבנות שהיו בשבי דניאל הרץ | 13:50 מדובר צה"ל נמסר בתגובה לידיעה בכאן חדשות: "הנושא מצוי בבחינה. כחלק מהתהליך נשקלת אופציית השתתפות של כוחות אלו בפעילות שהודות לה יוכלו להיכלל במדרג". כפי שדיווחנו בכיכר השבת, באותו יום אכן התרחש אירוע חמור בראש הנקרה, כאשר רחפן נפץ ששוגר מלבנון פגע בחניון ופצע שלושה אזרחים. החיילים פועלים באזור זה באופן שוטף תחת איום מתמיד.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

תלונות שלא נענו

החיילים קבלו בנושא למפקדיהם, אך לא נענו. הם ממשיכים לבצע את תפקידם המסוכן - חציית גבול, פינוי פצועים תחת אש, והימצאות באזורי לחימה פעילים - אך ללא ההכרה והזכויות המגיעות למי שמשרת בתפקיד כזה.

מדובר צה"ל נמסר: "הנושא מצוי בבחינה. כחלק מהתהליך נשקלת אופציית השתתפות של כוחות אלו בפעילות שהודות לה יוכלו להיכלל במדרג". אולם כאמור, כבר היום הכוחות נוטלים חלק בפעילות שאמורה להכליל אותם במדרג - חציית גבול ופינוי פצועים תחת אש.

פעילות מבצעית אינטנסיבית בצפון

הפעילות המבצעית בגבול הצפון נמשכת בעוצמה. כפי שפרסמנו, צה"ל מבצע תקיפות נרחבות נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, תוך השמדת מחסני אמצעי לחימה ומשגרים מוכנים לשיגור.

הלוחמים בשטח, ובכללם חיילי פלוגת הרפואה, נמצאים בסיכון מתמיד. הם פועלים באזורים בהם ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הבנות הפסקת האש, תוך שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחותינו ושטח מדינת ישראל.

השאלה שעולה היא מדוע חיילים המסכנים את חייהם באופן יומיומי, חוצים גבול ומפנים פצועים תחת אש, אינם זוכים להכרה ולזכויות המגיעות להם על פי התקן. עדכונים נוספים בהמשך.