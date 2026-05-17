לווין אמריקאי , ניווט גלובלי עם דיוק פי ארבעה ( צילום:חיל החלל של צבא ארה"ב )

ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב (ראשון) דיון ביטחוני מצומצם, על רקע ההכנות האינטנסיביות בישראל ובארצות הברית לקראת אפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. הדיון יתמקד בהערכת המצב האסטרטגי והאפשרויות המבצעיות העומדות על הפרק.

במקביל, פרסמה סוכנות הידיעות האיראנית 'פארס', המזוהה עם משמרות המהפכה, כי ממשל טראמפ בוושינגטון קבע חמישה כללים עיקריים בתגובה להצעה האיראנית להסכם. על פי הדיווח, התנאים כוללים: אי תשלום פיצויים לאיראן, מסירת האורניום המועשר, שמירה על מתקן גרעין אחד בלבד, הפסקת הלחימה בכל החזיתות תהיה כפופה למשא ומתן, ואי שחרור של כספים איראניים. היערכות צבאית אמריקאית נרחבת אב החטוף חושף: זה מה שאמר עד א-דין אל חדאד לבנות שהיו בשבי דניאל הרץ | 13:50 על פי דיווחים אמריקאיים, ארצות הברית וישראל מקיימות שיחות תיאום אינטנסיביות בין גורמים בכירים בצה"ל ובמוסד לבין עמיתיהם האמריקניים. השיחות מתמקדות בתיאום מהלכים צבאיים ומודיעיניים לקראת אפשרות של חידוש המערכה. יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים, שתי נושאות מטוסים, עשרות מטוסי קרב ולמעלה מתריסר משחתות מחומשות נמצאים בכוננות במזרח התיכון. הפנטגון השלים את היערכותו לחידוש מבצע 'זעם אפי' בתוך ימים, כך על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

טראמפ בין איומים לפרגמטיות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם לאחרונה איום חריף כלפי איראן, בפוסט שהעלה לחשבון ה-Truth Social שלו. "זה היה השקט שלפני הסערה", כתב הנשיא האמריקני, תוך שהוא מצרף תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית של ספינות איראניות בים סוער.

עם זאת, בשיחה עם כתבים על סיפון המטוס הנשיאותי בדרכו חזרה מסין, הציג טראמפ קו מפויס יחסית. "אין לי בעיה שאיראן תשעה את תוכנית ההעשרה שלה ל-20 שנה – אבל זו חייבת להיות מחויבות אמיתית", אמר. הנשיא הוסיף כי הוא שוקל להסיר את הסנקציות האמריקניות מעל חברות סיניות הממשיכות לרכוש נפט מאיראן.

נושאת המטוסים בוש במצור הימי נגד איראן ( צילום: פיקוד מרכז | סנטקום ארה"ב )

איראן שיקמה את יכולות הטילים

הערכות מודיעין אמריקאיות מצביעות על כך שאיראן הצליחה לשקם את רוב יכולות הטילים שלה לאחר סבב הלחימה האחרון. על פי הדיווחים, טהראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, המהווים איום ישיר על נתיבי השיט של מכליות הנפט וספינות המלחמה באזור.

יצוין כי בישראל נערכו לתקיפה דרמטית של ארצות הברית באיראן כבר בסוף השבוע האחרון, אלא שביום חמישי התברר לדרגים הבכירים בישראל כי בבית הלבן החליטו לדחות את התקיפה למועד אחר. הדיון הביטחוני המצומצם הערב אצל ראש הממשלה צפוי לעסוק בהערכת המצב המתפתח ובאפשרויות השונות העומדות על הפרק.