"אינה אומרת אמת": מכת בג"ץ ליועמ"שית

בית המשפט העליון הנחית היום (שני) מכה קשה על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והורה לה למסור באופן מיידי לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמיועד לראש המוסד, האלוף רומן גופמן, את תצהיר העדות החסוי של תא"ל ג' – ראש חטיבת ההפעלה לשעבר באמ"ן.

ההחלטה של השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין מגיעה לאחר שהיועמ"שית ניסתה להסתיר את החומרים מנתניהו ומגופמן, והגישה אותם לשופטים בלבד תחת הסיווג "סודי ביותר". התצהיר הדרמטי עוסק בחקירת פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס למבצע השפעה על ידי האוגדה שעליה פיקד גופמן.

נתניהו וגופמן: "שערורייה חסרת תקדים" התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה עוררה זעם עצום בדרג המדיני והצבאי. בתגובה חריפה שהגישו נתניהו והממשלה לבג"ץ, באמצעות עו"ד הראל ארנון, נטען כי החירות שנוטלת לעצמה היועצת למנוע מראש הממשלה לעיין בחומרים היא "שערורייתית" ופוגעת בזכויות יסוד. הממשלה דרשה לדחות על הסף את העתירות ולאשר את מינויו של גופמן לראשות ארגון הביון. במקביל, גם ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבר שתיקה ותקף את בהרב-מיארה חזיתית, בטענה שהיא מתנהלת כלפיו בחוסר תום לב מובהק. גופמן מסר לבג"ץ באמצעות עורך דינו, עו"ד אוהד שלם, כי "מפאת כבודה וכבוד מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה אין מקום להאריך ולפרט את שלל הפגמים ההליכיים להם גרמה". עוד ציין עו"ד שלם כי "האמור בדברי היועמ"שית איננו אמת, וזאת בלשון עדינה".

הפרשה שמסעירה את מערכת הביטחון

במוקד העתירות, שהוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון, התנועה לטוהר המידות והנער לשעבר אורי אלמקייס, עומדת הטענה כי מינויו של גופמן לוקה ב"חוסר סבירות קיצוני". העותרים מתבססים על חשיפת הפרשה לפני כשנתיים, לפיה גופמן אישר באופן אישי את הפעלתו של הקטין אלמקייס לטובת מבצע השפעה מורכב של צה"ל בעת שכיהן כמפקד אוגדה.

כפי שדווח לראשונה באתר הארץ, התצהיר הדרמטי עוסק בחקירת פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס למבצע השפעה על ידי האוגדה שעליה פיקד גופמן, פרשה שמסעירה את מערכת הביטחון. בימים הקרובים צפוי בג"ץ להכריע האם לעכב את המינוי הרגיש ולדרוש מהוועדה למינוי בכירים, בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס, לפתוח את התיק מחדש ולזמן לעדות את תא"ל ג' ואת אלמקייס.

היועמ"שית מנסה להשלים את הטיעונים

היועמ"שית מצידה ביקשה לצרף חומרי שב"כ חסויים ומכתב מראש המוסד היוצא, דוד ברנע, בניסיון להשלים את הטיעונים נגד המינוי. עם זאת, בית המשפט העליון דחה את ניסיון ההסתרה והורה על מסירת החומרים לנתניהו ולגופמן.

כעת, כדור השלג המשפטי מאיים לטלטל את הליך המינוי של האיש שאמור להוביל את המוסד במערכה הרגישה מול איראן. ההחלטה הסופית של בג"ץ צפויה להתקבל בימים הקרובים, כאשר השופטים יבחנו את מכלול החומרים לרבות התצהיר החסוי שנמסר כעת לראש הממשלה ולמיועד לראש המוסד.

יצוין כי פרשת אלמקייס עוררה סערה ציבורית רחבה בעבר, כאשר התברר כי נער קטין הופעל למבצעי מודיעין מורכבים ללא אישור משפטי מתאים וללא סמכות ברורה. הנער עצמו זוכה בסופו של דבר מאישומי ריגול, אך הפרשה ממשיכה להטיל צל כבד על מינויו של גופמן לתפקיד הרגיש ביותר במערכת הביטחון.